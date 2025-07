HUK-Mobilitätsstudie 2025: Das Auto bleibt König

Die neue HUK-Mobilitätsstudie 2025 zeigt, dass das Thema Mobilität für die Deutschen immer wichtiger wird.

Demnach ist Mobilität für 42 Prozent der Befragten ab 16 Jahren „äußerst“ oder „sehr wichtig“. Das ist ein Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Besonders stark gestiegen ist die Forderung nach mehr staatlichen Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur, wobei 74 % der Befragten den Ausbau der Infrastruktur auch zu Lasten anderer sozialer oder kultureller Ausgaben fordern.

Im Vergleich zum Vorjahr ist diese Forderung noch einmal gestiegen. Hauptkritikpunkte der Deutschen sind nach wie vor die Unzuverlässigkeit der Fahrpläne und die steigenden Mobilitätskosten.

Verkehrsmittelwahl: Das Auto bleibt König

Das Auto gewinnt als bevorzugtes Verkehrsmittel weiter an Bedeutung. Für mittlerweile 75 % aller Befragten in Deutschland erfüllt es die Mobilitätsanforderungen der Zukunft am besten – das ist der höchste gemessene Wert.

Im Vergleich zu den anderen Verkehrsmitteln (75 %, Bahn 18 %, Bus 13 %, Straßenbahn/S-Bahn 12 %) ist dies die mit Abstand beste Eignung für die persönlichen Bedürfnisse. Bemerkenswert: Autos mit Verbrennungsmotor gewinnen in dieser Frage gegenüber 2024 ebenso wie Elektroautos.

Frage: „Welche Fortbewegungsmittel werden Ihrer Meinung nach Ihre Auswahlkriterien in Zukunft (etwa in den nächsten 5 Jahren) in Summe am besten erfüllen? Bitte wählen Sie bis zu drei aus.“ Antwort: Darstellung der am häufigsten Genannten im Vergleich der Studien 2023 bis 2025

Veränderte Wahrnehmung der Verkehrsmittel und wachsende Unterstützung für Elektroautos

Ein weiteres Ergebnis der Studie ist, dass sich die Deutschen mit dem Auto sicherer fühlen als mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Auf einer Schulnotenskala schneidet das Auto mit einer Durchschnittsnote von 2,5 besser ab als Bus und Bahn (jeweils 2,8). Auffällig ist, dass auch das Vertrauen in das Verkehrsmittel Auto gestiegen ist, während Bus und Bahn zunehmend als unsicherer wahrgenommen werden.

Die Studie zeigt auch, dass die Unterstützung für Elektroautos wächst. 45 Prozent der Befragten befürworten eine staatliche Förderung von Elektroautos, ein Anstieg im Vergleich zum Vorjahr. Vor allem in Großstädten wird der Umstieg auf Elektroautos stärker unterstützt.

