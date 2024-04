Humane AI Pin: Das neue KI-Gadget ist zum Scheitern verurteilt

Humane sorgte erstmals 2022 für einen kleinen Hype in der Tech-Welt, als Sam Sheffer, der heute PR-Chef der Marke ist, ein Video veröffentlichte und zeigte, dass man Humane auf dem Schirm haben sollte. Das Start-up selbst hielt sich aber auch nicht zurück und versprach letztes Jahr, dass man den Markt revolutionieren will.

Es war lange Zeit ein Geheimnis, was uns da erwarten wird, doch im Dezember 2023 lüftete man dieses und nannte die Details zum Humane AI Pin. Ich war damals sehr skeptisch, bin es noch und die ersten Reviews sind schlechter als erwartet.

Der Humane AI Pin ist nicht gut

Die Hardware ist eine Sache, die scheint auch nicht optimal zu sein, wie Joanna Stern vom Wall Street Journal schreibt, der Pin wird extrem heiß. Doch das Konzept funktioniert nicht. Der Humane AI Pin ist nicht nur kein Ersatz für das Smartphone, die Idee für das KI-Gadget scheint hier einfach nicht gut und ausgereift zu sein.

Ich habe euch weiter unten ein paar Videos eingebunden, ein positives habe ich noch nicht gesehen. Humane hat auch schon reagiert, man bedankte sich für das Feedback, veröffentlichte eine Roadmap für 2024 und gelobte baldige Besserung.

Doch kann so ein Pin, den man an der Kleidung tragen muss, funktionieren? Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass Hardware und Software das Problem sind, ich bleibe grundsätzlich skeptisch, wenn es um das Konzept geht. Smartwatches sind mittlerweile Standard und in meinen Augen das wesentlich besseres Konzept dafür.

Humane ist damit nicht alleine, wir werden viele neue KI-Gadgets sehen und ich bin bisher bei vielen kritisch. Was nicht bedeutet, dass ich mir das nicht vorstellen kann, mit der KI-Zukunft wird es sicher neue Produkte geben, doch bisher hat mich noch kein Konzept abgeholt. Mal schauen, wie es jetzt mit Humane weitergeht.

Hier und da hört man auch immer wieder das Wort „Potenzial“, aber es ist eben ein kleines Start-up, welches Geld benötigt, von Potenzial alleine kann man nicht leben.

