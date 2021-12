Hyundai: Kommende Autos sollen sich nah am Konzept orientieren

Mit dem Ioniq 5 hat mich Hyundai, wie sicher einige von euch auch, überrascht. Das Elektroauto sieht nicht nur anders und frisch aus, es orientiert sich auch sehr stark am Konzept, welches als Hyundai 45 im Rahmen der IAA 2019 präsentiert wurde.

Gegenüber Autocar hat SangYup Lee (Designer bei Hyundai) verraten, dass das so bleiben soll. Hyundai hat vor ein paar Tagen ein Konzept namens SEVEN gezeigt und die Serienversion des Hyundai Ioniq 7 soll sich nah am Konzept orientieren.

Wir können nun darüber diskutieren, ob das hier gut oder schlecht ist, aber Design ist eine sehr subjektive Sache, daher ist das nicht möglich. Ich finde es aber schön, dass sich die Konzepte nicht so drastisch von finalen Modellen unterscheiden.

Hyundai ist damit übrigens nicht alleine, der Porsche Taycan orientiert sich zum Beispiel auch stark am Mission E (dem Konzept für das Elektroauto). Ein negatives Beispiel wäre der Mercedes-Benz EQS, der nicht wie das EQS-Konzept aussieht.

Klar, ein paar Dinge muss man bei einer Serienversion immer noch ändern, aber nach dieser Aussage kann man davon ausgehen, dass der Hyundai Ioniq 7 (der Elektro-SUV soll gegen 2024 auf den Markt kommen) auch so aussehen wird:

