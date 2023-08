Hyundai nennt Preis für neuen Kona Electric

Hyundai lieferte in den letzten Monaten immer wieder neue Details zum ganz neuen Kona Electric und verzichtete dabei leider auf den Preis. Diesen hat man aber jetzt genannt, das neue Generation des Elektroautos startet hier bei 41.990 Euro.

Der neue Hyundai Kona Electric startet mit 115 kW (156 PS), es gibt aber auch 160 kW (218 PS). Die kleine Version (48,4 kWh) kommt 377 km weit und wer sich den großen Akku (65,4 kWh) in die Ausstattung packt, schafft 514 km nach WLTP-Wert.

Der Basispreis gilt natürlich für die kleine und schwache Version, wer mehr Power und Reichweite möchte, der startet bei 47.190 Euro. Zum Start gibt es direkt ein paar Extras mehr, aber der Konfigurator hat noch ein paar zusätzliche Optionen.

Wer möchte, der schaut also jetzt bei Hyundai vorbei, denn die Basis kann man ab sofort konfigurieren. Und ja, der neue Kona wurde teurer, da schließt sich Hyundai der Konkurrenz in der Branche an. Ich bin gespannt, ob das angenommen wird.

VW ID.3: Volkswagen plant neues Modell für 2024 Volkswagen liefert seit einigen Wochen den neuen VW ID.3 aus, der in diesem Jahr ein Facelift bekommen hat. Ich durfte diesen bereits testen und habe ihn als halbes Facelift bezeichnet. […]17. August 2023 JETZT LESEN →

-->