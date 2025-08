Im 5G-Netz der Telekom: HIGH mobile feiert Geburtstag mit Daten-Upgrade – 70 GB für unter 18 Euro

Anlässlich des siebenjährigen Bestehens des Mobilfunkanbieters HIGH wurden neue Mobilfunktarife unter dem Namen „HIGH 5G“ eingeführt.

Die Angebote sind in zwei Varianten erhältlich: mit einer Laufzeit von 24 Monaten und als monatlich kündbare Flex-Optionen. Die Tarife unterscheiden sich jeweils im verfügbaren Datenvolumen (27 GB, 47 GB und 70 GB), wobei in allen Varianten eine Datenverbindung über das 5G-Netz der Telekom mit maximal 50 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload enthalten ist.

5G-Tarif mit 70 GB für unter 18 Euro pro Monat

Darüber hinaus enthalten alle Tarife eine Telefon- und SMS-Flatrate sowie die Möglichkeit zur Nutzung von VoLTE und WiFi-Calling. Die Tarife mit einer Laufzeit von 24 Monaten beginnen bei 10,00 Euro pro Monat für 27 GB und steigen je nach Datenvolumen bis auf 17,50 Euro für 70 GB.

Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit steigen die Preise deutlich an – auf bis zu 33,00 € monatlich. Der Anschlusspreis entfällt bei den Laufzeitverträgen. Die monatlich kündbaren Flex-Varianten haben in den ersten 24 Monaten den gleichen Preis wie die jeweiligen Laufzeittarife, es fällt jedoch ein einmaliger Anschlusspreis von 19,90 Euro an. Eine Preiserhöhung nach einer bestimmten Laufzeit gibt es bei diesen Tarifen nicht.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

