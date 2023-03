Immer mehr Sparkassen-Kunden bezahlen mit dem Handy

Die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ wird immer beliebter. Bis Ende 2022 haben rund sechs Millionen Sparkassen-Kunden ihre Sparkassen-Card und Sparkassen-Kreditkarte in der App digitalisiert und damit per Smartphone oder Smartwatch bezahlt. Das bedeutet: Jeder Dritte, der die Sparkassen-App nutzt, bezahlt mobil.

Im vergangenen Jahr wurden laut der S-Payment GmbH mit Mobile Payment 8,5 Milliarden Euro umgesetzt – ein Wachstum von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Die Sparkassen-App „Mobiles Bezahlen“ haben Ende 2022 rund 1,6 Millionen Sparkassen-Kunden auf ihren Smartphones installiert.

Auch die Nutzung von Apple Pay ist sehr beliebt: Über 60 Prozent der Sparkassen-Kunden, die ein iPhone besitzen, nutzen auch Apple Pay.

Immer mehr Kunden bezahlen mit dem Smartphone

Laut einer Marktprognose von Statista wird die Verbreitung von Mobile Payment in Deutschland bis 2025 auf rund 19 Millionen Nutzer steigen. Mehr als neun Millionen davon werden laut S-Payment Sparkassenkunden sein, die mobil mit Smartphone, Smartwatch oder anderen Geräten bezahlen.

Durch die Integration der girocard in Apple Pay hat die Nutzung des mobilen Bezahlens einen deutlichen Schub erhalten. Seit März 2022 können Sparkassen-Kunden mit der digitalen Sparkassen-Card in der App „Mobiles Bezahlen“ und in Apple Pay an NFC-fähigen Geldautomaten kontaktlos Bargeld abheben, einzahlen oder Geld wechseln.

Reportage: „Ich bezahle nur noch mit dem Handy!“ Ein kleiner Videohinweis, der bestens in unseren Blog passt: Für Nadine Hadad ist mobiles Bezahlen neu, deswegen testet sie sich für zwei Tage ohne Bargeld und ohne Karte quer durch […]16. März 2023 JETZT LESEN →

-->