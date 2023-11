ING mit Visa-Aktion: 10 Euro Amazon-Gutschein für ausgewählte Kunden

ING hat eine Aktion gestartet, bei der man sich einen Gutschein im Wert von 10 Euro für Amazon sichern kann. Und das geht sehr leicht: Man zahlt einfach vom 29.11. bis zum 31.12.2023 dreimal mit der VISA Card. Es gibt aber einen Haken.

Mir wurde diese Information gestern via Mail zugeschickt und ich habe heute mal geschaut, ob es einen Haken gibt: Ja, denn auf der Webseite dazu steht, dass es nur für „ausgewählte und persönlich kontaktierte Kunden“ gilt. Schaut also mal in euer Postfach, ob euch ING heute diesbezüglich ebenfalls direkt kontaktiert hat.

Alternativ kann es auch einen Push der App gegeben haben. Es ist unklar, wer den Hinweis bekommt, die Vermutung legt nahe, dass es Kunden sind, die das nicht so häufig nutzen, aber ich nutze es doch sehr regelmäßig. Es gibt keine klare Regel.

Ich nehme das natürlich direkt mit, denn es gilt auch für Apple Pay und Google Pay und ich zahle sowieso häufiger über die Apple Watch. So bekommt man den Code:

Den Code für die Einlösung des 10 Euro Guthabens bei Amazon erhalten Sie nach Erfüllung der Teilnahmebedingungen per E-Mail und in Ihre Post-Box eingestellt.

