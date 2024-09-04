Instagram Stories bekommen bald Kommentare

Die Stories bei Instagram haben vermutlich dafür gesorgt, dass die Plattform heute noch beliebt ist und viele sind dort aktiver, als bei den normalen Beiträgen. Daher baut Instagram diesen Bereich aus, schon bald wird es dort Kommentare geben.

Bisher kann man auf die Instagram Stories mit Emojis und Nachrichten reagieren, das sieht dann aber nur der Ersteller. Die Kommentare sehen alle. Kommentieren kann zum Start aber nur, wenn ihr der Person und diese Person auch euch folgt.

Ein Kommentar ist genauso lang online, wie die Story selbst, und man kann das natürlich deaktivieren. Werde ich direkt tun, denn ich nutze die Instagram Stories ab und zu ganz gerne mal, aber auch nur, weil sie so simpel sind. Man teilt etwas und das war es, ich möchte in diesem Bereich nicht öffentlich mit anderen interagieren.