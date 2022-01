Intel Core i9: Schneller als M1 Max-Chip von Apple, aber…

Intel hat die CES 2022 genutzt, um den Intel Core i9 12900HK anzukündigen, den laut eigenen Angaben schnellsten Chip für mobile Geräte. Es gibt 14 Kerne, davon 6 für die Performance und 8 Kerne sollen sich hier um die Effizienz kümmern.

Intel übertrifft Apple in Grafik

In einer Grafik zeigt Intel, dass der neue i9-Chip in einem Benchmark (SPEC CPU 2017) allen anderen überlegen ist und sogar den Apple M1 Max übertrifft. Das ist so gesehen richtig, allerdings muss man diese Aussage wie immer etwas einordnen.

Diese Grafik ist mit Sicherheit richtig so, aber wir alle wissen mittlerweile, dass eine Grafik in einem Benchmark und die reale Leistung im Alltag unterschiedlich sein können. Doch die Performance ist nicht das „Problem“, das ist ein anderes.

Apple ist deutlich effizienter

Mit dieser Leistung benötigt der Chip bis zu 115 Watt und somit in etwa doppelt so viel, wie der Apple M1 Max. Der kommt maximal auf 90 Watt, aber das nur sehr selten, denn er wurde auf Effizienz optimiert und liegt eher bei ca. 60 Watt.

In einem stationären PC wäre das vielleicht den meisten egal, doch in einem Laptop ist sowas entscheidend. Die neuen MacBooks wurden nicht nur für ihre Leistung gelobt, sondern dafür, dass sie trotz dieser Leistung eine gute Akkulaufzeit haben.

Apple kann die Chip-Entwicklung, die verbaute Hardware und das OS intern selbst anpassen und Software wie Final Cut speziell dafür optimieren. Sowas ist in der Welt von Windows selbst mit dem Core i9 12900HK nicht in dieser Art möglich.

Vermutlich hat Intel das nach den letzten Monaten einfach mal wieder benötigt und wollte unbedingt eine Grafik, in der man vor Apple liegt. Konkurrenz ist schön und sehr wichtig, aber im mobilen Bereich dürfte dennoch ARM die Zukunft sein.

