iPadOS 26 bringt neue Fensterverwaltung und KI-Integration

Apple hat mit iPadOS 26 eine neue Version seines Betriebssystems für das iPad vorgestellt. Das Update bringt ein überarbeitetes Design mit dem sogenannten „Liquid Glass“ und interaktiven visuellen Effekten. Zudem wird ein neues Fensterverwaltungssystem eingeführt, das eine flexible Platzierung, Skalierung und Verwaltung von App-Fenstern per Exposé-Übersicht ermöglicht. Eine Menüleiste ermöglicht zudem einen schnelleren Zugriff auf App-Funktionen. Mit diesen Änderungen sollen die Multitasking-Fähigkeiten des iPads weiter ausgebaut werden.

Neue Funktionen und Systemintegration

Ein zentrales Element von iPadOS 26 ist die tiefere Integration von Apple Intelligence, einer KI-Technologie, die unter anderem Echtzeit-Übersetzungen in FaceTime, Nachrichten und Telefongesprächen ermöglicht. Auch neue kreative Werkzeuge wie Genmoji, die Bildgenerierung mit Image Playground und intelligente Automatisierungen in der Kurzbefehle-App sind Bestandteil des Updates.

Nutzer können mithilfe KI-gestützter Funktionen beispielsweise Text zusammenfassen oder Bilder generieren. Diese Funktionen stehen nur auf Geräten mit Apple-Chips ab M1 zur Verfügung und sind auf bestimmte Sprachen beschränkt.

Verbesserungen bei der Dateiverwaltung und kreativer Arbeit

Die Dateien-App erhält eine überarbeitete Listenansicht mit anpassbaren Spalten und Ordnersymbolen. Ordner lassen sich farblich gestalten und in das Dock ziehen. Zudem können Nutzer Standard-Apps für bestimmte Dateitypen festlegen. Mit der Einführung der „Preview”-App auf dem iPad ist nun auch das Bearbeiten und Kommentieren von PDFs direkt auf dem Gerät möglich.

Neue Audiofunktionen ermöglichen die Auswahl verschiedener Mikrofone für einzelne Apps sowie die Nutzung von Sprachisolierung zur Verbesserung der Aufnahmequalität. Zudem unterstützt iPadOS 26 das gleichzeitige Ausführen von rechenintensiven Aufgaben im Hintergrund.

Weitere Neuerungen und Verfügbarkeit

Zu den weiteren Ergänzungen zählen die Einführung der Journal-App auf dem iPad, ein neuer Spiele-Hub mit Overlay-Funktion, ein erweitertes Nachrichten-Design mit Umfragen und Typindikatoren sowie ein überarbeitetes Erlebnis in der Telefon-App. Zusätzlich stehen neue Werkzeuge zur Verfügung, darunter ein Kalligrafie-Stift in kompatiblen Apps, 3D-Grafiken in der Taschenrechner-App und neue Barrierefreiheitsfunktionen.

Apple iPadOS 26 wird ab Herbst als kostenloses Update für eine Vielzahl von iPad-Modellen verfügbar sein. Einige Funktionen, insbesondere jene mit Apple Intelligence, sind jedoch nur auf bestimmten Geräten und in ausgewählten Sprachen nutzbar. Details dazu folgen.