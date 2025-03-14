iPhone 16e mit Bluetooth-Problemen: Nutzer berichten von Audio-Aussetzern
Seit der Markteinführung des iPhone 16e vor zwei Wochen berichten einige Nutzer von Problemen mit der Bluetooth-Audioverbindung.
Demnach kommt es beim Audio-Streaming auf externe Bluetooth-Lautsprecher immer wieder zu Störungen oder Unterbrechungen. In Online-Foren wie der Apple Support Community, Reddit und X (ehemals Twitter) häufen sich die Beschwerden, doch wie weit verbreitet das Problem tatsächlich ist, ist bislang unklar.
Einige betroffene Nutzer berichten, dass das Problem auch nach dem Update auf iOS 18.3.2 weiterhin besteht. Ob Apple den Fehler mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 beheben wird, bleibt abzuwarten. Eine mögliche Ursache könnte die gleichzeitige Verbindung zu mehreren Bluetooth-Geräten sein, was von einigen Nutzern als ein Faktor identifiziert wurde.
Da sich bereits mehrere Nutzer an den Apple-Support gewandt haben, ist davon auszugehen, dass das Problem dem Unternehmen bekannt ist. Es besteht die Hoffnung, dass Apple bald eine Lösung präsentieren und den Fehler in einem zukünftigen Software-Update beheben wird.
Sind Bluetooth-Probleme nicht ein Feature bei Apple?
Aber mal im Ernst: Das funktioniert doch nie richtig?!
Hat multi-connect jemals funktioniert? Verbinden von mehreren Bluetooth Boxen (JBL) geht im Gegensatz zu Android jedenfalls nicht
Das war leider zu erwarten, da es sich beim iPhone 16e mehr oder weniger um einen Beta Test handelt. Der M1 hatte ja auch lange Zeit Probleme in dem Bereich. Hoffentlich werden die Probleme schnell behoben.