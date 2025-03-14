iPhone 16e mit Bluetooth-Problemen: Nutzer berichten von Audio-Aussetzern

Seit der Markteinführung des iPhone 16e vor zwei Wochen berichten einige Nutzer von Problemen mit der Bluetooth-Audioverbindung.

Demnach kommt es beim Audio-Streaming auf externe Bluetooth-Lautsprecher immer wieder zu Störungen oder Unterbrechungen. In Online-Foren wie der Apple Support Community, Reddit und X (ehemals Twitter) häufen sich die Beschwerden, doch wie weit verbreitet das Problem tatsächlich ist, ist bislang unklar.

Einige betroffene Nutzer berichten, dass das Problem auch nach dem Update auf iOS 18.3.2 weiterhin besteht. Ob Apple den Fehler mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 beheben wird, bleibt abzuwarten. Eine mögliche Ursache könnte die gleichzeitige Verbindung zu mehreren Bluetooth-Geräten sein, was von einigen Nutzern als ein Faktor identifiziert wurde.

Da sich bereits mehrere Nutzer an den Apple-Support gewandt haben, ist davon auszugehen, dass das Problem dem Unternehmen bekannt ist. Es besteht die Hoffnung, dass Apple bald eine Lösung präsentieren und den Fehler in einem zukünftigen Software-Update beheben wird.

