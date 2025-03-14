Smartphones

iPhone 16e mit Bluetooth-Problemen: Nutzer berichten von Audio-Aussetzern

Autor-Bild
Von
| 2 Kommentare
Apple Iphone 16e Detail

Seit der Markteinführung des iPhone 16e vor zwei Wochen berichten einige Nutzer von Problemen mit der Bluetooth-Audioverbindung.

Demnach kommt es beim Audio-Streaming auf externe Bluetooth-Lautsprecher immer wieder zu Störungen oder Unterbrechungen. In Online-Foren wie der Apple Support Community, Reddit und X (ehemals Twitter) häufen sich die Beschwerden, doch wie weit verbreitet das Problem tatsächlich ist, ist bislang unklar.

Einige betroffene Nutzer berichten, dass das Problem auch nach dem Update auf iOS 18.3.2 weiterhin besteht. Ob Apple den Fehler mit dem kommenden Update auf iOS 18.4 beheben wird, bleibt abzuwarten. Eine mögliche Ursache könnte die gleichzeitige Verbindung zu mehreren Bluetooth-Geräten sein, was von einigen Nutzern als ein Faktor identifiziert wurde.

Da sich bereits mehrere Nutzer an den Apple-Support gewandt haben, ist davon auszugehen, dass das Problem dem Unternehmen bekannt ist. Es besteht die Hoffnung, dass Apple bald eine Lösung präsentieren und den Fehler in einem zukünftigen Software-Update beheben wird.

https://www.youtube.com/watch?v=uo66O5encnc


Fehler melden2 Kommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Tobias 🏅
    sagt am

    Sind Bluetooth-Probleme nicht ein Feature bei Apple?
    Aber mal im Ernst: Das funktioniert doch nie richtig?!
    Hat multi-connect jemals funktioniert? Verbinden von mehreren Bluetooth Boxen (JBL) geht im Gegensatz zu Android jedenfalls nicht

    Antworten
  2. Jan-Henning Büns 🌟
    sagt am

    Das war leider zu erwarten, da es sich beim iPhone 16e mehr oder weniger um einen Beta Test handelt. Der M1 hatte ja auch lange Zeit Probleme in dem Bereich. Hoffentlich werden die Probleme schnell behoben.

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / iPhone 16e mit Bluetooth-Problemen: Nutzer berichten von Audio-Aussetzern
Weitere Neuigkeiten
Apple Iphone 2021 Header
Handyhelden startet neuen 25-GB-Tarif im Telekom-Netz
in Tarife
Visa
Visa startet neue Cashback-Aktion für Onlinezahlungen
in Fintech
Renault 4 Header
Renault Megane soll ab 2026 neue Wege gehen
in Mobilität
Homematic IP stellt neuen Fußbodenheizungscontroller vor – kostet 149,95 Euro
in Smart Home
Komoot
Komoot kündigt Heatmaps, neue Apple-Watch-App und KI-Planung an
in Software
Ard
ARD Mediathek bringt großes Update mit neuen Funktionen
in News
Apple Macbook Air 2024
Apple MacBook Air M4: notebooksbilliger verkauft es für 874 Euro
in News
BMW und E.ON starten erstes Vehicle-to-Grid-Angebot
in Mobilität
Amazon Prime Deal Days 2025 starten am 7. Oktober
in News
So sieht das neue Xiaomi 17 Pro Max aus
in Smartphones