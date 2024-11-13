iPhone SE 4: Apple geht den nächsten Schritt

Apple soll ein neues iPhone SE für 2025 vorbereiten und wird dabei das iPhone 14 als Basis nutzen. Hier und da gibt es aktuellere Technik, hier und da muss man ein paar Abstriche beim iPhone SE 4 machen. Das kennt man so von der SE-Reihe.

Wie man hört, wird die Massenproduktion des neuen iPhone SE im Dezember bei Apple anlaufen, dann kommen die finalen Bauteile, aktuell laufen die finalen Tests. Danach soll es angeblich ca. drei Monate dauern, bis das Produkt im Handel landet.

Wir sprechen beim Apple iPhone SE 4 also über einen möglichen Marktstart im März oder April und mit Blick auf eine andere Meldung von heute, würde ich hier von einem Apple Event im Frühjahr ausgehen. Es steht bei Apple noch mehr an.