Firmware und OS

Apple iOS 18.2 kommt: Wir haben wohl ein Datum

Autor-Bild
Von
|
Apple Ios 18 Dark Header

Apple hat iOS 18.2 bereits für Dezember bestätigt und Mark Gurman lieferte uns vor ein Tagen auch schon eine konkrete Woche. Kombiniert man das, dann wird iOS 18.2 am 9. Dezember verteilt. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis für den Tag.

Der UK-Netzbetreiber EE informiert gerade Kunden, dass eine Funktion, die in der dritten Beta von iOS 18.2 verschwunden ist, ab dem 9. Dezember nicht mehr bei EE verfügbar sein wird. An diesem Tag dürfte also wirklich iOS 18.2 verteilt werden.

Apple IOS 18.2: Das sind die Neuerungen

Mit iOS 18.2 kommen weitere KI-Funktionen dazu, mit iOS 18.3 ebenfalls und mit iOS 18.4 steht dann im April die finale Version der Apple Intelligence an. Mit Ende der Betaphase soll die Apple Intelligence dann auch hier in Deutschland starten.

Doch mit iOS 18.2 kommt noch mehr, wie die neue Mail-App, die bereits für iOS 18 angekündigt wurde, es wird andere Browser-Engines geben und wir bekommen vielleicht eine neue Anzeige, die angibt, wie lange es dauert, bis der Akku voll ist.

Apple Carplay Neue Generation

Apple iOS 18.2 liefert Hinweise für das neue CarPlay

Apple zeigte schon 2022 eine Idee für ein ganz neues CarPlay, welches mehr Dinge im Auto übernehmen soll. Doch das…

12. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip.de / Firmware und OS / ...
Weitere Neuigkeiten
O2 2
O2 Telefónica erweitert „LTE 900“ entlang deutscher Bahnstrecke
in Provider
Scalable Capital
Scalable Capital startet KI-Funktion „Insights“ für Privatanleger
in Fintech
Telekom und NVIDIA: GeForce NOW ab Herbst 2025 mit latenzoptimiertem Streaming
in Gaming
Apple Iphone 16 Pro Google Pixel 9 Pro Hand
Vodafone 5-Jahres-Versprechen: Gratis Akku-Tausch und Garantieverlängerung für Smartphones
in Vodafone
Xbox Microsoft Logo Header
Xbox Cloud Gaming soll endlich die nächste Stufe erreichen
in Dienste
Waipu Tv
waipu.tv Perfect Plus inklusive 4K-Stick für 5 Euro im Monat
in Schnäppchen
Congstar
congstar startet Prepaid Flashsale für Allnet M
in Tarife
Das neue Tesla Model Y ist endlich offiziell
in Mobilität
Apple Iphone 16e Header
Apple iPhone 17e wird wohl ein unerwartet großes Design-Upgrade
in Smartphones
Xbox 2024 Header
Microsoft: Die Reise der aktuellen Xbox nähert sich dem Ende
in Gaming