Apple iOS 18.2 kommt: Wir haben wohl ein Datum

Apple hat iOS 18.2 bereits für Dezember bestätigt und Mark Gurman lieferte uns vor ein Tagen auch schon eine konkrete Woche. Kombiniert man das, dann wird iOS 18.2 am 9. Dezember verteilt. Jetzt gibt es einen weiteren Hinweis für den Tag.

Der UK-Netzbetreiber EE informiert gerade Kunden, dass eine Funktion, die in der dritten Beta von iOS 18.2 verschwunden ist, ab dem 9. Dezember nicht mehr bei EE verfügbar sein wird. An diesem Tag dürfte also wirklich iOS 18.2 verteilt werden.

Apple IOS 18.2: Das sind die Neuerungen

Mit iOS 18.2 kommen weitere KI-Funktionen dazu, mit iOS 18.3 ebenfalls und mit iOS 18.4 steht dann im April die finale Version der Apple Intelligence an. Mit Ende der Betaphase soll die Apple Intelligence dann auch hier in Deutschland starten.

Doch mit iOS 18.2 kommt noch mehr, wie die neue Mail-App, die bereits für iOS 18 angekündigt wurde, es wird andere Browser-Engines geben und wir bekommen vielleicht eine neue Anzeige, die angibt, wie lange es dauert, bis der Akku voll ist.