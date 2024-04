It Takes Two: Entwickler wollen noch 2024 ihr neues Spiel zeigen

Bei Hazelight Studios feiert man in diesem Jahr das 10. Jubiläum und das will man später in diesem Jahr nutzen, um zu zeigen, woran man gerade arbeitet. Man kennt die Entwickler von Spielen wie A Way Out und Brothers, der bekannteste Titel ist aber It Takes Two, der sogar 2021 den Titel „Game of the Year“ einheimsen konnte.

Bisher hat Hazelight bei den Spielen meiner Meinung nach abgeliefert und mit It Takes Two auch eines meiner Lieblingsspiele auf den Markt gebracht, welches ich noch heute Freunden empfehle, die gerne ein Spiel mit dem Partner spielen wollen.

Mal schauen, woran man seit 2021 gearbeitet hat, das Remake zu Brothers dürfte man sicher nebenbei abgehakt haben. Meine Hoffnung wäre natürlich ein neues Spiel im Stil von It Takes Two, hier würde ich sogar einen direkten Nachfolger begrüßen.

