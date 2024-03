It Takes Two: Spiel ist ein voller Erfolg und bleibt eine Empfehlung

Bei EA ist man mittlerweile doch gerne mal kritisch und ich muss gestehen, dass ich nach der Ankündigung von „It Takes Two“ damals keine hohen Erwartungen hatte. Doch ich wurde nicht nur positiv überrascht, es ist eines meiner Lieblingsspiele.

It Takes Two ist ein großer Erfolg

Daher freut es mich, dass das Entwicklerstudio „Hazelight Studios“ sehr erfolgreich mit diesem Spiel ist, über 16 Millionen Exemplare wurden bisher verkauft. Über 30 Millionen Menschen (es ist ein Spiel für zwei Personen) haben es also gespielt.

Das Spiel lässt sich gar nicht so leicht beschreiben, ihr müsst im Team diverse Aufgaben lösen, das kann ein Puzzle, das kann eine Jump’n’Run-Passage, das kann ein Dungeon im Stil von Diablo und vieles mehr sein. Genau das ist die Stärke.

Es gibt wenige Spiele mit so viel Abwechslung, die ihre Qualität aber durchgehend hochhalten können. Ich habe es zusammen mit meiner Frau gespielt und es hat uns beiden Spaß gemacht, daher ist es eines der besten Spiele aller Zeiten für mich.

It Takes Two kostet um die 30 Euro mittlerweile, man bekommt es aber sehr häufig für um die 10 oder 20 Euro, wie aktuell bei der Switch-Version auf Amazon. Es war auch im Xbox Game Pass und bei PlayStation Plus erhältlich, es sieht aber so aus, als ob es dort entfernt wurde. Ach, und es war das Spiel des Jahres von 2021.

Langfristig werden wir übrigens auch eine Serie und einen Film sehen und der Film ist für Amazon Prime Video geplant. Das kann ich mir sogar durchaus gut vorstellen.

