Das sind die neuen Highend-Kopfhörer von Jabra

Wir haben schon im Januar erfahren, dass Jabra zwei neue Highend-Kopfhörer für 2023 plant, doch nach diesem Leak wurde es sehr ruhig. Bis jetzt, denn wir haben dank Mysmartprice neue Bilder und Details, wie wohl von Roland Quandt stammen.

So steht für die kommenden Wochen unter anderem der Jabra Elite 8 Active an, der wohl den Jabra Elite 7 Active ablöst und ein ähnliches Design besitzt. Sieht auch so aus, als ob wir wieder eine matte Oberfläche für einen besseren Halt bekommen:

Das neue Flaggschiff wird der Jabra Elite 10, der dann den Jabra Elite 7 Pro ablöst, aber wieder mit einem etwas offenere Design wie der Jabra Elite 85t ausgestattet ist. Wir sehen jeweils zwei Farben, Jabra könnte jedoch weitere Farben anbieten:

Und falls ihr mehr Details haben wollt, dann haben wir sogar die Verpackung für euch, die Rückseite zeigt einige bekannte Features der Kopfhörer-Branche. Wann werden wir die neuen Kopfhörer sehen? Unklar, womöglich aber zur IFA in Berlin.

Apple iPhone 15 Pro: Das erwartet uns im September In ziemlich genau einem Monat wird Apple neue iPhones präsentieren und es steht ein größerer Schritt in diesem Jahr an. Man kann darüber streiten, wie groß er sein wird, aber […]13. August 2023 JETZT LESEN →

-->