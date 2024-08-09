Jaguar plant radikalen Neuanfang mit Elektroautos

Bei Jaguar trennt man sich komplett vom Verbrenner und plant eine vollelektrische Zukunft. Und die aktuelle schwächelnde Nachfrage beeinflusst diesen Plan nicht, denn Jaguar hat einen radikalen Neuanfang mit einer ganz neuen Strategie geplant.

Jaguar möchte weg vom Volumenhersteller und exklusiver werden. Man peilt also weniger Einheiten pro Jahr an, die neuen Elektroautos werden aber teurer als die aktuellen Verbrenner. Ein erstes Konzept für die neue Zukunft kommt im Dezember.

Und dann? Dann wird man ein Jahr keine neuen Autos zeigen, bevor es ab 2026 mit einem elektrischen GT losgeht. Danach folgen ein SUV und eine Limousine. Dieses Trio ist die Zukunft von Jaguar und der aktuelle i-Pace spielt hier keine Rolle mehr.

Ich bin auf das neue Jaguar gespannt, man möchte auch ein Design zeigen, was es so bisher noch nicht gab und keine Kopie von anderen Elektroautos sein soll. Der i-Pace hat mir als Auto nicht so zugesagt, auf den Neustart bin ich aber gespannt.