Jaguar plant radikalen Neuanfang mit Elektroautos
Bei Jaguar trennt man sich komplett vom Verbrenner und plant eine vollelektrische Zukunft. Und die aktuelle schwächelnde Nachfrage beeinflusst diesen Plan nicht, denn Jaguar hat einen radikalen Neuanfang mit einer ganz neuen Strategie geplant.
Jaguar möchte weg vom Volumenhersteller und exklusiver werden. Man peilt also weniger Einheiten pro Jahr an, die neuen Elektroautos werden aber teurer als die aktuellen Verbrenner. Ein erstes Konzept für die neue Zukunft kommt im Dezember.
Und dann? Dann wird man ein Jahr keine neuen Autos zeigen, bevor es ab 2026 mit einem elektrischen GT losgeht. Danach folgen ein SUV und eine Limousine. Dieses Trio ist die Zukunft von Jaguar und der aktuelle i-Pace spielt hier keine Rolle mehr.
Ich bin auf das neue Jaguar gespannt, man möchte auch ein Design zeigen, was es so bisher noch nicht gab und keine Kopie von anderen Elektroautos sein soll. Der i-Pace hat mir als Auto nicht so zugesagt, auf den Neustart bin ich aber gespannt.
Wann war Jaguar eine Volumenmarke? Gut, die Limousinen der letzten Jahre waren so hässlich und belanglos und entsprechend „günstig“, das man den Verdacht hegen konnte, sie wollten Lexus Konkurrenz machen.
Aber für mich waren diese Limousinen oder auch SUVs auch irgendwie keine Jaguars mehr. Einzig der F-Type in bestimmten Konfiguarationen konnte optisch als auch sportlich einigermaßen überzeugen, vom Glanz vergangener Jahrzehnte war aber nicht mehr viel geblieben.
Jaguar versucht ja schon eine Weile sein Heil in der Flucht zum E-Auto, bisher halt mit sehr schlechtem Ergebnis. Die Frage ist jetzt halt, schauen sie, wie es die Chinesen von Lotus machen? Das wäre eigentlich eine valide Strategie für Jaguar.