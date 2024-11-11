Unterhaltung

James Bond: 007 verabschiedet sich wieder von Amazon Prime Video

Amazon überraschte uns vor ein paar Wochen, als man alle 007-Filme bei Prime Video ins Angebot aufnahm, selbst „Keine Zeit zu sterben“, den aktuellsten Film der Reihe. Gut, theoretisch besitzt man die Filme, da man MGM vor ein paar Jahren als Filmstudio übernahm, aber der Verkauf ist wichtiger als Amazon Prime Video selbst.

Es war uns vermutlich allen klar, dass es die Filme rund um James Bond nicht ewig bei Amazon Prime Video geben wird, aber sie werden noch nicht einmal das Jahr überleben. Amazon hat sich auf der Seite der Filme gelistet, die in den nächsten 30 Tagen bei Prime Video verschwinden. Falls ihr noch nicht durch seid, beeilt euch.

Ich finde es schade, dass Amazon die Bond-Reihe nicht durchgehend anbietet und lieber Geld für Trash-Formate bei Prime Video ausgibt. Eigentlich wollte ich mir die Reihe mit Daniel Craig auch noch bei Prime Video anschauen, aber zeitlich wird das jetzt schwierig. Meine Hoffnung war, dass man es über Weihnachten anbieten wird.

  1. Jonas 🏅
    sagt am

    Tja Streaming ist halt inzwischen einfach nur noch Kunden melken. Lieber Filme kaufen und/oder in der Bibliothek ausleihen. Macht auf Dauer mehr Spaß.

    Antworten
    1. Warpig 🏅
      sagt am zu Jonas ⇡

      Das gilt für dich, aber auf der anderen Seite steigen bei Netflix die Abo Zahlen.

      Antworten
    2. Dustin 👋
      sagt am zu Jonas ⇡

      Bei 4€ oder 5€ Leihgebühren? Nein danke das wird auf Dauer viel zu teuer. Und kaufen ist das ja auch nicht wenn einen die Filme nach Lust und Laune wieder weg genommen werden können.

      Antworten

