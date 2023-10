James Bond: Die Zukunft von 007 ist noch nicht entschieden

Vor ziemlich genau zwei Jahren beendete Daniel Craig nach 5 Filmen seine Rolle als James Bond und lieferte ein Finale für die aktuellen 007-Filme. Doch wie geht es hier weiter? Wann kommt mal wieder ein neuer Film mit James Bond? Das ist unklar.

James Bond bekommt einen Neuanfang

Im Gespräch mit The Guardian hat die Produzentin Barbara Broccoli verraten, dass die Zukunft von 007 noch nicht entschieden ist. Das Produzenten-Team hat noch nicht damit begonnen, die Marke zu modernisieren und das wird auch noch dauern.

Vor dem Charakter liegt „ein großer Weg“, das ist klar, aber nach Daniel Craig steht mal wieder ein Neuanfang an und man möchte schauen, dass James Bond mit in das aktuelle Zeitalter genommen wird. Der nächste Film wird wohl zwei Jahrzehnte nach Casino Royale spielen und die Welt hat sich in dieser Zeit ganz klar verändert.

Die Produzenten deuten an, dass so ein Neuanfang ruhig etwas kontrovers sein kann, denn das war er mit Daniel Craig ebenfalls. Da dachten nach dem Kalten Krieg auch viele, dass 007 keine Zukunft nach Pierce Brosnan hat und Geschichte ist.

007 bleibt eine Blockbuster-Marke

Allerdings hat man gezeigt, dass James Bond auch Emotionen haben darf und die Marke modernisiert. Eine Sache wird sich aber nicht ändern: James Bond ist in erster Linie eine Marke für die große Kinoleinwand und Amazon besitzt zwar jetzt MGM, aber eine vollwertige Serie rund um 007 ist wohl vorerst noch nicht geplant.

Es gibt Filmmarken, da hat man mittlerweile den Eindruck, dass das Ende schon vor ein paar Jahren erreicht war und sie ein Finale verdient hätten, die Studios die Kuh aber noch bis zum Ende melken wollen. Bei James Bond hat man das in meinen Augen eigentlich ganz gut gemacht über die Jahre und eine kleine Pause ist gut.

