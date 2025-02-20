Unterhaltung

James Bond geht neue Wege: Amazon erlangt die Kontrolle über 007

Als Amazon vor ein paar Jahren MGM übernahm, da musste man einen Abstrich machen, denn die Rechte an James Bond waren nicht im Deal enthalten. Jedenfalls nicht in vollem Umfang. Das führte dazu, dass die Reihe nach dem Ende mit Daniel Craig in der Luft schwebte und die große Zukunft von 007 nicht ganz sicher war.

007: Amazon übernimmt das Ruder

Doch jetzt steht fest, dass es weitergeht, denn Amazon MGM hat ab sofort die volle Kontrolle über die kreative Zukunft von James Bond. Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sind noch mit dabei, in einem neuen Joint Venture, aber sie widmen sich anderen Projekten. Klingt so, als ob Amazon sich die komplette Freiheit erkauft hat.

In den letzten Monaten war immer wieder von Streitigkeiten die Rede, denn Amazon würde gerne neue Wege gehen, wie mit einem neuen Charakter, vielleicht auch mal einem weiblichen Charakter oder einer Serie für Prime Video. Davon war man aber nicht begeistert und alleine konnte es Amazon bisher eben doch nicht durchsetzen.

Diese Möglichkeiten hat Amazon ab sofort und man hat zwar noch keine Projekte angekündigt, aber viel Zeit wird man sich sicher nicht lassen, denn 007 ist eine sehr lukrative Marke und es wird Zeit, dass man die Zukunft plant. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wohin die Reise von James Bond in den nächsten Jahren gehen wird.

  1. Hajno 🍀
    sagt am

    Ich konnte leider mit den Craig Bond-Filmen nie etwas anfangen… Für mich waren die Pierce Brosnan Bond-Filme die besten!

  2. Warpig 🏅
    sagt am

    Man sollte nicht gleich den Teufel an die Wand malen, aber die Erfahrung der letzten Jahre hat es nun Mal gezeigt, wie es nicht geht.

    1. shire 🪴
      sagt am zu Warpig ⇡

      Die Wahrscheinlichkeit, dass Amazon über seinen eigenen Schatten springt, ist etwa so hoch wie ein Lottogewinn mit sechs richtigen. Die können einfach nicht anders. Sie wollen ROP scheinbar auch bis S5 durchziehen.

  3. Caro Buchenacker 👋
    sagt am

    Amazon kann sich ja ein Beispiel an Disney nehmen. Wie zerstöre ich eine Marke. Bond als Serie oder eine weibliche 007 wäre der Anfang.

  4. Alex 🏅
    sagt am

    Vielleicht wird James Bond dann endlich wieder gut. Seit Craig, wurden die Filme immer schlechter.

    1. Neuhier 💎
      sagt am zu Alex ⇡

      Schauspieler und Charakter fand ich gut….. Story und auch die Gadgets, milde gesagt, sehr enttäuschend. Fand zuletzt Mission Impossible den besseren Bond.

  5. Kurt 🔅
    sagt am

    oh oh das nächste Franchise dass ausgeschlachtet wird und den Bach runtergehen wird..

  6. Rainy 🏅
    sagt am

    ach denke da wird schon was schönes kommen :) Jack Rayn style vielleicht.

  7. Peter ☀️
    sagt am

    Ich sehe schon ein ganzes Franchise kommen.
    Serien, Merchandise und 3 Filme pro Jahr xD

  8. Spiritogre 🔅
    sagt am

    Ach du Scheiße, das muss ein Alptraum sein.

    Damit ist James Bond wie ich ihn seit Jahrzehnten kenne und lieber praktisch Geschichte.

    Amazon tut heute wohl alles um dafür zu sorgen, dass ich die nicht mehr ausstehen kann.

