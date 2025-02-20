James Bond geht neue Wege: Amazon erlangt die Kontrolle über 007

Als Amazon vor ein paar Jahren MGM übernahm, da musste man einen Abstrich machen, denn die Rechte an James Bond waren nicht im Deal enthalten. Jedenfalls nicht in vollem Umfang. Das führte dazu, dass die Reihe nach dem Ende mit Daniel Craig in der Luft schwebte und die große Zukunft von 007 nicht ganz sicher war.

007: Amazon übernimmt das Ruder

Doch jetzt steht fest, dass es weitergeht, denn Amazon MGM hat ab sofort die volle Kontrolle über die kreative Zukunft von James Bond. Michael G. Wilson und Barbara Broccoli sind noch mit dabei, in einem neuen Joint Venture, aber sie widmen sich anderen Projekten. Klingt so, als ob Amazon sich die komplette Freiheit erkauft hat.

In den letzten Monaten war immer wieder von Streitigkeiten die Rede, denn Amazon würde gerne neue Wege gehen, wie mit einem neuen Charakter, vielleicht auch mal einem weiblichen Charakter oder einer Serie für Prime Video. Davon war man aber nicht begeistert und alleine konnte es Amazon bisher eben doch nicht durchsetzen.

Diese Möglichkeiten hat Amazon ab sofort und man hat zwar noch keine Projekte angekündigt, aber viel Zeit wird man sich sicher nicht lassen, denn 007 ist eine sehr lukrative Marke und es wird Zeit, dass man die Zukunft plant. Da bin ich jetzt echt mal gespannt, wohin die Reise von James Bond in den nächsten Jahren gehen wird.