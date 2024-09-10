JONR P20 Pro Saugroboter startet mit hohem Rabatt in Deutschland

Der vor zehn Jahren gegründete chinesische Hersteller JONR startet ab sofort mit seinem neuen Saugroboter P20 Pro offiziell in den Markt.

Mit dem JONR P20 Pro bringt der Hersteller ab heute einen neuen Saugroboter offiziell auf den Markt (bisher gab es den nur inoffiziell als vorab importierte Ware), der sich durch eine All-in-One-Reinigungsstation und ausfahrbare Wischmops auszeichnet. Das Gerät ist eine günstigere Alternative zu den führenden Modellen von Dreame oder Roborock und richtet sich an eher preisbewusste Käufer, die dennoch hohe Ansprüche an Reinigungsleistung und Technologie stellen, so das Unternehmen.

Hoher Rabatt bereits zum Start

Die unverbindliche Preisempfehlung des JONR P20 Pro Saugroboter liegt bei 599,99 Euro. Zum, Start gibt es einen Promo-Preis von 551,99 Euro und mit dem Rabattcode KHRC9Q2S gehen nochmal 70 Euro extra runter, sodass das Gerät am Ende nur 481,99 Euro kostet. Diese Aktion gilt natürlich nur, solange der Vorrat reicht und nur für eine begrenzte Zeit.

Der P20 Pro verfügt über eine LiDAR-Navigation mit zwei LiDAR-Lasern (vorne und oben), die eine präzise Laservermessung und 3D-Kartierung ermöglichen soll, was besonders in Häusern mit mehreren Stockwerken von Vorteil ist (mehrere Karten können gespeichert werden).

Die All-in-One-Reinigungsstation des JONR P20 Pro reinigt nicht nur automatisch die rotierenden Wischmops mit kaltem Wasser und trocknet sie nach der Reinigung mit heißer Luft, sondern füllt auch den Wassertank des Saugers nach und entleert den Staubbehälter des Roboters.

Hierfür ist ein allergikerfreundlicher Staubbeutel mit einem Fassungsvermögen von 3 Litern integriert, der je nach Verschmutzungsgrad alle 60 Tage gewechselt werden muss. Die Station verfügt außerdem über getrennte Frisch- und Schmutzwassertanks mit jeweils 4 Litern Fassungsvermögen.

JONR P20 Pro bietet Wischpads mit Lift-Mop-Technologie

Die zwei rotierenden Wischpads sollen mit bis zu 200 Umdrehungen pro Minute auch hartnäckige Verschmutzungen entfernen. Das Modell verfügt über eine Lift-Mop-Technologie, die Teppichböden automatisch erkennt und die Wischfunktion um 7 mm anhebt, um den Teppichboden während des Wischens trocken zu halten. Zusätzlich sorgt ein ausfahrbares Wischpad für eine bessere Kantenreinigung.

Der Saugmotor des P20 Pro bietet eine Saugkraft von bis zu 8.000 Pascal und verwendet eine speziell entwickelte Anti-Haarbürste, die bis zu 180 Tage lang haarfrei bleiben soll.

