Joyn wächst weiter – Germany's Next Topmodel treibt das Wachstum

1 Kommentar
Die Streaming-Plattform Joyn verzeichnet im Februar 2025 erneut einen Anstieg der Nutzerzahlen. Mit 8,3 Millionen erreichten Personen ab drei Jahren übertrifft der Anbieter seinen bisherigen Rekord aus dem Januar um 9,1 Prozent. Auch die Sehdauer auf der Plattform ist im Vergleich zum Februar des Vorjahres um 17 Prozent gestiegen.

Besonders die Sendung „Germany’s Next Topmodel“ trägt maßgeblich zu diesem Wachstum bei. Die Watchtime im Zusammenhang mit dem Format steigt im Februar um 44 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bereits zwei Wochen nach Start der aktuellen Staffel zeichnet sich ab, dass die Show so erfolgreich wie nie zuvor auf Joyn ist.

Die Zahlen stammen aus der offiziellen Medienforschung und internen Erhebungen von Joyn. Sie wurden von der AGF in Zusammenarbeit mit GfK sowie durch die Seven.One Entertainment Group und Business Intelligence ausgewertet.

  1. Max 🔱
    sagt am

    Da soll noch jemand sagen mit „Schrott“ lässt sich kein Geld machen. RTL vermeldet ja auch öfter das deren Trash Formate mehr Abozugänge erreicht.

    Antworten

