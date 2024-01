Keine PlayStation 5 Pro: Sony kündigt erstes Event für 2024 an

Sony hat das erste PlayStation-Event für 2024 angekündigt und wie erwartet gibt es am 31. Januar eine neue Ausgabe von State of Play. Diese ist mit 40 Minuten recht lang für eine State of Play und die ersten Spiele sind auch schon bekannt.

Wir werden viel von Stellar Blade und Rise of the Ronin sehen, so Sony ganz offiziell in der Ankündigung. Man macht aber auch klar, dass es 15 Spiele für die PS5 und auch PSVR2 geben wird. Sony wird uns also nur die neuen Konsolenspiele zeigen.

Hardware dürfte damit ausgeschlossen sein, die PlayStation 5 Pro, die für 2024 im Raum steht, sehen wir sicher erst später. Ich würde weiterhin auf Sommer (ich gehe von Juni aus) tippen. Ein Detail der Ankündigung fand ich aber noch spannend.

PlayStation-Event: Spiele für 2025 dabei

Sony zeigt Spiele „für 2024 und darüber hinaus“, wir werden also auch erste Titel für 2025 sehen, was für eine State of Play im Januar doch eher ungewöhnlich ist. Am Mittwoch um 23 Uhr deutscher Zeit geht es los, hier ist bereits der Livestream:

Harry Potter und mehr: Warner legt Fokus verstärkt auf Gaming Der Erfolg von Mortal Kombat 1 und Hogwarts Legacy sorgt für gute Zahlen bei der Gaming-Sparte von Warner und darauf möchte man aufbauen. Die Sparte soll in Zukunft ausgebaut werden […]29. Januar 2024 JETZT LESEN →

-->