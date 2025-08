Kia EV3: Erster Preis für das „günstige“ Elektroauto

Kia präsentierte im Mai den Kia EV3 und damit den aktuellen Einstieg in die EV-Reihe der Elektroautos. Das kompakte SUV soll ein Game Changer werden, doch es fehlte wie so oft ein sehr entscheidendes Detail: Was muss man dafür bezahlen?

Einen Preis für Deutschland haben wir noch nicht, aber wir kennen jetzt den Preis für Großbritannien. Dort geht es bei umgerechnet 39.194,89 Euro los. UK ist zwar nicht mehr in der EU, aber ich würde dennoch von einem ähnlichen Preis ausgehen.

Der neue Kia EV3 dürfte also rund 40.000 Euro zum Start in der Basis kosten, aber in UK gibt es da nur den Akku mit 58,3 kWh, die auch nur mit 102 kW lädt, wer die 81,4 kWh für ca. 600 km Reichweite möchte, der muss 3.563 Euro mehr zahlen.

Für die große Version mit ein paar Extras dürfte man also, hängt natürlich immer davon ab, was man wirklich benötigt, zwischen 45.000 Euro und 50.000 Euro auf den Tisch legen dürfen. Das ist jetzt nicht günstig, aber günstiger als ein Kia EV6.

Dann gibt es immerhin einen Kia EV3 in der GT-Line mit großem Akku und Extras, eine richtige GT-Version kommt auch, aber erst 2026. Diese bringt dann noch mehr Leistung mit, aktuell sind es „nur“ 150 kW (204 PS), was aber ausreichen sollte.

Mich erinnert der Kia EV3 technisch an einen VW ID.3, nur etwas schwächer hier und da, aber in SUV-Form. Schade, dass man in dieser Preisklasse auf die 800 Volt-Technik verzichtet hat, aber das wäre vermutlich einfach noch viel zu teuer.

