Audi A6 e-tron kommt: Datum für das neue Elektroauto steht

Audi wollte schon viel früher mit der neuen PPE-Plattform für Elektroautos starten, doch die Software machte der Entwicklung einen Strich durch die Rechnung. Jetzt ist man allerdings fertig und daher folgen Schlag auf Schlag neue Elektroautos.

Den Anfang machte der Audi Q6 e-tron und in diesem Jahr steht noch ein neues Elektroauto an, denn am 31. Juli feiert der Audi A6 e-tron seine Weltpremiere. Das Konzept kennen wir schon seit 2021 (!), diese Woche gibt es die Serienversion.

Auf dem Teaser ist auch der Kombi zu sehen, denn den Audi A6 e-tron wird es als Avant geben, da kennen wir das Konzept seit 2022. Ich bin mal gespannt, wie die Serienversion des drei Jahre alten Konzepts aussieht, denn das sagte mir 2021 zu.

Der Audi Q6 e-tron startet übrigens noch in diesem Jahr, der Audi A6 e-tron wird aber ein Thema für 2025 sein, den sehen wir nur 2024. Und ein kürzerer Audi A4 e-tron folgt ebenfalls, aber mit dem beschäftigen wir uns vermutlich erst ab 2026.

-->