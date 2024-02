Kia EV8 kommt 2025 und wird das neue Elektro-Flaggschiff

Kia baut das Lineup an Elektroautos weiter aus und hat einen Kia EV8 als ganz neues Flaggschiff für die Zukunft geplant. Der Kia EV8 soll Ende 2025 auf den Markt kommen, doch intern gibt man auch an, dass es Anfang 2026 werden könnte.

Kia EV8 nutzt ganz neue eM-Plattform

Der „Kia GT1“ wird jetzt mit der ganz neuen eM-Plattform der Hyundai Motor Group entwickelt und soll sowas wie der elektrische Stinger für die Zukunft der Marke werden. Wir sprechen angeblich über 450 kW (ca. 610 PS) Leistung beim Kia EV8.

Diese verteilt sich auf zwei Elektromotoren, es gibt 200 kW an der Vorderachse und 250 kW an der Hinterachse. Beim Akku gibt es 113,2 kWh und Kia hofft am Ende auf 700 bis 800 km Reichweite. Wir sprechen hier natürlich über den WLTP-Wert.

Die Hyundai Motor Group hat die eM-Plattform zwar schon Ende 2022 bestätigt und erste Details (50 Prozent mehr Reichweite) genannt, aber finale Details stehen noch aus. Ich vermute aber, dass wir da Ende 2024 deutlich mehr erfahren werden.

