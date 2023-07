Kia optimiert Software der Elektroautos via Update

Kia hat heute ein Software-Update für die Elektroautos in der Flotte angekündigt, den Kia EV6 und Kia Niro. Diese neue Version wird dann außerdem die Basis für den kommenden Kia EV9 sein. Und eine der Funktionen gibt es auch für Verbrenner.

Im Fokus des Updates steht ein Routenplaner für Elektroautos, der jetzt endlich auch bei Kia zum Standard gehört. Das Ziel ist auch hier, dass das Elektroauto die Routenplanung so optimiert, dass die Ladestopps selbst hinzugefügt werden.

Der innovative EV-Routenplaner fügt automatisch Ladestopps in den Reiseweg ein, falls diese benötigt werden. Er analysiert Echtzeit-Fahrzeugdaten sowie die in das Navigationssystem eingegebene Route. Wenn die berechnete Reichweite nicht ausreicht, um ans Ziel zu gelangen, erscheint auf dem Navigationsbildschirm ein Pop-up, das mögliche Ladestationen vorschlägt und den Fahrer fragt, ob er diese Zwischenstopps zur Route hinzufügen möchte. An kalten Tagen arbeitet der EV-Routenplaner mit der Batterie-Vorkonditionierung zusammen. Der Akku wird dann rechtzeitig vorgewärmt, sobald das Fahrzeug eine Schnellladestation ansteuert. Dadurch können die Vorteile des Schnellladens wetterunabhängig genutzt werden.