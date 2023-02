Kindle Scribe erhält Softwareupdate – mehr Pinselarten, neue Unterordner und Seitennavigation

Der Funktionsumfang des Kindle Scribe wird durch kostenlose Softwareupdates nach und nach ausgebaut. Ab sofort erhalten Kunden einigen Neuerungen, wie Amazon heute verkündet hat.

Abseits davon sollen der Kindle Scribe in Kürze zudem Lasso-Werkzeuge zum Kopieren und Einfügen sowie eine verbesserte Organisation und Navigation in den Notizbüchern erhalten. Auch die Möglichkeit, Dokumente direkt aus Microsoft Word an Kindle Scribe zu senden, ist laut Amazon geplant.

Kindle Scribe Softwareupdate – das ist neu

Mehr Pinselarten

Neben den bisherigen Optionen ‚Kugelschreiber‘ und ‚Textmarker‘ bietet der Kindle Scribe nun neue Füllfederhalter-, Filzstift- und Bleistiftoptionen in jeweils fünf verschiedenen Stärken. Die User können den neuen Füllfederhalter für kunstvolle Kalligrafie ausprobieren, zum Filzstift wechseln, um ihre Notizen zu unterstreichen, oder den neuen Bleistift mit seinem strukturierten Farbverlauf für feine Skizzen verwenden.

Alle Schreibwerkzeuge verfügen in Dokumenttypen, in denen auf Kindle Scribe geschrieben werden kann, über verbesserte Druck- und Neigungsfunktionen. Zusätzlich können sie auch über die programmierbare Kurzbefehl-Taste des Premium-Eingabestifts abgerufen werden.

Neue Unterordner

User des Kindle Scribe können jetzt Unterordner erstellen, um ihre Notizbücher besser zu organisieren. In einem beliebigen Ordner lassen sich Unterordner mit einem Klick auf das „+“-Symbol hinzufügen. Darüber hinaus können Nutzer auch Ordner in andere Ordner verschieben oder sie herausziehen. Dazu klicken sie im Ordner oder Unterordner auf das Drei-Punkte-Menü, wählen „Verschieben“ und legen den Ordner an der gewünschten Stelle ab.

Seitennavigation

Innerhalb eines Notizbuchs können User nun direkt zu bestimmten Seiten springen. Dazu klicken sie in ihrem Notizbuch auf das Drei-Punkte-Menü am oberen Rand, wählen „Zu Seite wechseln“ und geben einfach die Seite ein, zu der sie springen möchten.

Kindle Scribe bei Amazon →

Mein Tipp der Woche: Amazon Kindle Scribe Was ist „Mein Tipp der Woche“? Das ist eine persönliche Reihe von mir, in der ich einmal pro Woche einen Tipp abgeben möchte. Es ist in der Regel ein „Produkt“, mit dem ich mich gerade aktiv beschäftige und welches ich…22. Januar 2023 JETZT LESEN →

⋆Kommt über diesen Affiliate-Link ein Einkauf zustande, wird mobiFlip.de u.U. mit einer Provision beteiligt. Für Dich entstehen dabei keine Mehrkosten.

-->