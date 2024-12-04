Tarife

klarmobil: Bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis

Klarmobil

Klarmobil führt ein neues Sim Only-Portfolio mit flexiblen Tarifen ein. Besonders attraktiv: Bei allen Tarifen entfällt der Anschlusspreis.

Kunden können zwischen monatlich kündbaren Tarifen und solchen mit einer Laufzeit von 24 Monaten wählen. Die monatlich kündbaren Tarife kosten allerdings 5 Euro mehr. Die neuen Allnet-Flats sind mit 15 GB, 25 GB oder 40 GB LTE-Datenvolumen erhältlich und bieten Geschwindigkeiten von bis zu 50 Mbit/s im Telekom-Netz.

Bei einer Laufzeit von 24 Monaten startet der günstigste Tarif bei 9,99 Euro im Monat (15 GB), die größte Option (40 GB) ist für 19,99 Euro erhältlich. Für Kunden, die flexibel bleiben wollen, beginnen die Preise bei 14,99 Euro pro Monat.

Klarmobil 12 24 Neu Sim Only

Zu den Klarmobil-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

