klarmobil: Neue 5G-Tarife im Telekom-Netz

Ab sofort findet auf der Website von klarmobil.de eine Portfolioanpassung statt. Die Änderungen betreffen verschiedene Tarife, bei denen das Datenvolumen erhöht wird.

Darüber hinaus unterstützen nun alle Telekom-Tarife 5G. Bei allen Tarifen fällt zudem ab sofort kein Anschlusspreis an.

Bei den monatlich kündbaren Tarifen erhöht sich der Preis allerdings um 5 Euro pro Monat. Diese Tarife bieten zudem das sogenannte „Lifetime Pricing“, das heißt, der Preis bleibt über die gesamte Vertragslaufzeit stabil. Bei den Allnet-Flats werden Tarife mit unterschiedlichem Datenvolumen (20 GB, 30 GB und 45 GB) angeboten, die jeweils mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im Netz der Telekom zur Verfügung stehen.

Die Allnet-Flats können entweder monatlich kündbar oder mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden. Die monatlich kündbaren Tarife kosten zwischen 14,99 € und 24,99 €, während die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit deutlich günstiger sind, hier beginnen die Preise bei 9,99 € pro Monat. In allen Fällen fällt keine Anschlussgebühr an.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

