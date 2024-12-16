Tarife

klarmobil: Neue 5G-Tarife im Telekom-Netz

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Klarmobil

Ab sofort findet auf der Website von klarmobil.de eine Portfolioanpassung statt. Die Änderungen betreffen verschiedene Tarife, bei denen das Datenvolumen erhöht wird.

Darüber hinaus unterstützen nun alle Telekom-Tarife 5G. Bei allen Tarifen fällt zudem ab sofort kein Anschlusspreis an.

Bei den monatlich kündbaren Tarifen erhöht sich der Preis allerdings um 5 Euro pro Monat. Diese Tarife bieten zudem das sogenannte „Lifetime Pricing“, das heißt, der Preis bleibt über die gesamte Vertragslaufzeit stabil. Bei den Allnet-Flats werden Tarife mit unterschiedlichem Datenvolumen (20 GB, 30 GB und 45 GB) angeboten, die jeweils mit einer Geschwindigkeit von 50 Mbit/s im Netz der Telekom zur Verfügung stehen.

Die Allnet-Flats können entweder monatlich kündbar oder mit einer Laufzeit von 24 Monaten abgeschlossen werden. Die monatlich kündbaren Tarife kosten zwischen 14,99 € und 24,99 €, während die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit deutlich günstiger sind, hier beginnen die Preise bei 9,99 € pro Monat. In allen Fällen fällt keine Anschlussgebühr an.

Zu den Klarmobil-Tarifen →

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar
Sämtliche Kommentare dieses Beitrags werden moderiert.

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Matze50 🌀
    sagt am

    1 Jahr geht vl noch aber 24 Monate

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Tarife / klarmobil: Neue 5G-Tarife im Telekom-Netz
Weitere Neuigkeiten
Mein Tipp der Woche: Prisoners (Film)
in Kommentar
backFlip 38/2025: Ford Focus kommt 2027 zurück, aber anders als ihr denkt
in backFlip
Vodafone Glasfaser
Vodafone und OXG: Glasfaserausbau in Nürnberg offiziell gestartet
in Vodafone
Zattoo
Neue Sender bei Zattoo: „Pastewka“, „Bronco“ und „Auf Achse“
in News
Apple Watch: Bluthochdruck-Mitteilungen erklärt
in Wearables
VARTA präsentiert vier Modelle der Night Cutter Pro Reihe
in Zubehör
Pyur
PŸUR mit neuen Angeboten für Internet und TV
in Tarife
Samsung will euch Werbung in der Küche zeigen
in Smart Home
Wallbox Auto Laden Elektro Polestar
Bundesnetzagentur macht E-Autos zu „Mini-Kraftwerken“
in Mobilität
BMW: Wir machen Software besser als andere
in Mobilität