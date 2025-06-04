Klarmobil stellt neue Allnet-Flat-Tarife mit erhöhtem Datenvolumen vor

Klarmobil hat eine neue Tarifstruktur veröffentlicht, die ab sofort auf der Unternehmenswebsite verfügbar ist. Im Zentrum des überarbeiteten Angebots steht eine Allnet-Flat mit 30 GB Datenvolumen im Telekom-Netz für monatlich 9,99 Euro bei einer Vertragslaufzeit von 24 Monaten. Im Vergleich zu vorherigen Angeboten wurde das Datenvolumen der Tarife erhöht. Zusätzlich entfällt bei allen Tarifen der einmalige Anschlusspreis.

Die Tarife stehen sowohl mit 24-monatiger Laufzeit als auch in einer monatlich kündbaren Variante zur Verfügung. Für die monatlich kündbaren Verträge wird ein Aufpreis von 5 Euro pro Monat fällig. Alle Tarife bieten eine Datenübertragungsrate von bis zu 50 Mbit/s im 5G-Netz der Telekom. Die Kündigungsoptionen und die Preisgestaltung sind dabei einheitlich geregelt.

Unterschiede in der Klarmobil-Tarifstruktur

Für die Tarife mit 24 Monaten Laufzeit ergibt sich das folgende Preisgefüge: 30 GB für 9,99 Euro, 50 GB für 14,99 Euro und 70 GB für 19,99 Euro pro Monat. In der monatlich kündbaren Variante liegen die Preise entsprechend bei 14,99 Euro, 19,99 Euro bzw. 24,99 Euro. Alle Optionen beinhalten eine Allnet-Flat im Telekom-Netz.

Die Tarife sollen dauerhaft zu den genannten Konditionen verfügbar sein („Lifetime Pricing“), wodurch eine langfristige Preisstabilität angestrebt wird.

