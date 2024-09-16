Fintech

Klarna Festgeld+: Neue Laufzeit mit 3,50 % p. a.

Autor-Bild
Von
|
Klarna

Klarna hat die Konditionen für eines seiner Festgeldangebote heute erweitert. Eine Übersicht dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Klarna Festgeld+ ist ein klassisches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per PostIdent eröffnen. Die Konditionen des klassisches Klarna Festgeldes bleiben vorerst unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App verfügbar) werden allerdings ab sofort (16.09.24) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+

  • 3 Monate 3,50 % jährliche Zinsen (neu dabei)
  • 6 Monate 3,58 % jährliche Zinsen
  • 12 Monate 3,56 % jährliche Zinsen
  • 18 Monate 3,58 % jährliche Zinsen
  • 24 Monate 3,43 % jährliche Zinsen
  • 36 Monate 3,24 % jährliche Zinsen
  • 48 Monate 3,17 % jährliche Zinsen

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

Zum Klarna Festgeld+ →

Im Tagesgeld-Vergleichsrechner findest du eine Auswahl an renditestarken Anbietern. Weitere Anlagemöglichkeiten findest du im Festgeld-Vergleichsrechner.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler meldenKommentare

Das Kommentieren dieses Beitrags ist momentan nicht möglich.


Du bist hier:
mobiFlip / News / Fintech / Klarna Festgeld+: Neue Laufzeit mit 3,50 % p. a.
Weitere Neuigkeiten
PlayStation Studios mit dabei: Sony kündigt Event für Mittwoch an
in Gaming
20 Jahre klarmobil: Mehr Datenvolumen und kein Anschlusspreis – nur noch bis Ende September
in Tarife | Update
Sim24
sim24 überrascht mit 3,33-Euro-Tarif – aber nur für kurze Zeit
in Tarife
Otelo
Otelo startet „Unlimited on Demand“-Tarif
in Tarife
Heizung Katze
Heizkosten 2025: Gas deutlich teurer, Wärmepumpen günstiger
in Gesellschaft
Volvo Ex90 Header
Volvo optimiert sein Elektro-Flaggschiff für 2026
in Mobilität
Apple Iphone X Ohne Notch
Apple iPhone: Ganz neues OLED-Display zum 20. Jubiläum geplant
in Smartphones
Bmw Ix Logo 2024 Header
„Großer strategischer Fehler“: BMW-Chef kritisiert geplantes EU-Verbrenner-Aus scharf
in Mobilität
Consorsbank
Consorsbank RISE: Neues Angebot für 18- bis 30-Jährige startet
in Fintech
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand
Samsung Galaxy S26 könnte ganz neues „Privat-Display“ bekommen
in Smartphones