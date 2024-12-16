Klarna Festgeld+: Neue Zinsen für drei Laufzeiten

Klarna hat heute die Konditionen für drei seiner Festgeldangebote verändert. Eine Übersicht dazu findet ihr in diesem Beitrag.

Klarna Festgeld+ ist ein herkömmliches Festgeldkonto. Wenn man in Deutschland wohnhaft und mindestens 18 Jahre alt ist, kann man vergleichsweise unkompliziert das Festgeldkonto per Postident eröffnen. Die Konditionen des klassischen Klarna Festgeldes bleiben heute unverändert, die des Klarna Festgelds+ (nur über die App verfügbar) werden allerdings ab sofort (16.12.24) wie folgt angepasst:

Klarna Festgeld+ aktuelle Zinsen

3 Monate 2,65 % jährliche Zinsen (Anpassung)

6 Monate 2,53 % jährliche Zinsen (Anpassung)

12 Monate 2,80 % jährliche Zinsen (Anpassung)

18 Monate 2,73 % jährliche Zinsen

24 Monate 2,68 % jährliche Zinsen

36 Monate 2,74 % jährliche Zinsen

48 Monate 2,67 % jährliche Zinsen

Da Klarna ein schwedisches Kreditinstitut ist, ist es durch die schwedische Einlagensicherung abgesichert. Das bedeutet, dass Einlagen von bis zu 100.000 € pro Person (über alle Konten der Person hinweg) durch die schwedische Einlagensicherung geschützt sind.

