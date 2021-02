Klarna bringt Girokonto nach Deutschland

Der Zahlungs- und Shopping-Service Klarna bietet ab heute in Deutschland ein Girokonto an – allerdings noch nicht für alle Nutzer.

Zum Klarna-Konto kommt eine Visa-Debitkarte, die auch mit Google Pay und Apple Pay verbunden werden kann. Das Angebot wird zunächst exklusiv einer begrenzten Anzahl „treuer“ Klarna-Usern zur Verfügung stehen.

Diese Testphase will Klarna nutzen, um Feedback zu sammeln und zu integrieren. In „den kommenden Monaten“ soll das Girokonto dann schrittweise für alle Klarna-User in Deutschland zu haben sein.

Das Klarna-Girokonto auf einen Blick

In der heutigen Pressemeldung zum Launch des Kontos gibt Klarna folgende Funktionen des Angebots an:

Anmeldung via Self-Service mithilfe eines eigens entwickelten KYC-Verfahren namens KlarnaIdent. Eine Videoidentifikation ist möglich, aber nicht notwendig.

3-Klick-Transfers und sofortiges Aufladen – Geld ist nie mehr als ein Fingertipp entfernt.

Smart Budgeting – Es lassen sich monatliche Budgets erstellen – für volle Transparenz über die Ausgaben in den verschiedenen Shopping-Kategorien.

Klarna Bank Card – Zum Konto gehört eine Visa-Debitkarte, die mit dem unverwechselbaren Klarna-Kartendesign daher kommt und aus zwei Farben ausgewählt werden kann.

Bargeld kann an allen Geldautomaten abgehoben werden – bis zu 2 Mal pro Monat gebührenfrei. Auch im Ausland.

Die Karte kann sowohl mit Apple Pay als auch mit Google Pay verbunden werden.

Lastschriftzahlungen oder Banküberweisungen sind für alle 36 Länder des SEPA-Raums möglich.

24/7 Kundenservice (Telefon, Chat).

Das Konto ist durch biometrische Erkennungsdaten, einschließlich Gesichtserkennung und Fingerabdruck, gesichert.

Es fallen keine Kosten für die Kontoeröffnung oder Kontoführung an

Option per Echtzeit Push-Benachrichtigungen über alle Kontoaktivitäten benachrichtigt zu werden

Die Eröffnung eines Klarna-Bankkontos erfolgt über die Klarna-App. Der Kundenservice steht per Telefon oder in der Klarna-App über einen Chat zur Verfügung.

