Kodi „Omega“ Version 21.1 veröffentlicht

Für die Mediaplayer-Software Kodi wurde das erste Patch der Omega 21.x Serie veröffentlicht. Diese Version enthält eine Reihe von Fehlerkorrekturen, die seit der ersten Veröffentlichung von Omega 21.0 gesammelt wurden. Obwohl es keine größeren Änderungen gibt, wird empfohlen, vor der Installation ein Backup der Benutzerdaten zu erstellen, falls wichtige Daten gesichert werden müssen. Die vollständige Liste der Änderungen kann wie gewohnt auf GitHub eingesehen werden.

Da Kodi ein großes Open-Source-Projekt ist, an dem Freiwillige arbeiten, ist es normal, dass Fehler auftreten. Das Team bittet die Nutzer, eventuelle Probleme in den Foren oder auf GitHub zu melden, damit diese schnell behoben werden können. Die Installation des Updates erfolgt in der Regel automatisch und sollte auf den meisten Plattformen bereits abgeschlossen sein. Die entsprechenden Downloads stehen auf den Kodi-Servern bereit.

Insbesondere bei der Bereitstellung auf verschiedenen Plattformen, wie z. B. dem Microsoft Store, kann es aufgrund externer Faktoren zu Verzögerungen kommen. Bei Android-Geräten wird das Update in einem schrittweisen Rollout verteilt, d. h. es kann unter Umständen einige Tage dauern, bis alle Geräte die neue Version erhalten haben. Optional gibt es die signierte APK-Datei zur manuellen Installation unter Android.