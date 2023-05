Kurz vor Android 14: Samsung bereitet Update auf One UI 6 vor

Google wird am Mittwoch zeigen, wohin die Reise von Android geht und die Details zu Android 14 nennen. Erste Partner machen sich wohl schon bereit und Samsung ist wie immer früh dabei, die erste Testversion von One UI 6 wurde heute entdeckt.

Es gibt noch keine Details, aber Samsung fängt ziemlich früh mit dem Test für Android 14 an und dürfte dann sicher auch wieder einer der ersten Hersteller in diesem Jahr sein, der das große Android-Update für die Galaxy-Reihe ausliefert.

Wie geht es weiter? Samsung nimmt in der Regel nicht an der öffentlichen Beta von Google teil, ich würde also diese Woche nicht mit einer Beta für One UI 6 rechnen. Letztes Jahr wurde die öffentliche Beta-Phase bei Samsung im August gestartet.

One UI 5 Watch: Samsung kündigt großes Update für Wear OS an Samsung arbeitet seit Wear OS 3 mit Google zusammen, darf das OS aber sehr stark anpassen und nennt es One UI Watch. In diesem Jahr steht One UI 5 Watch […]4. Mai 2023 JETZT LESEN →

-->