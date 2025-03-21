Leak: So sieht die Zukunft der Xbox-App aus
Microsoft arbeitet an einer neuen Version von Windows und der Xbox-App, mit der man in Zukunft auf PCs und Handhelds vertreten sein möchte. Die Idee ist, dass Windows noch besser für Gaming optimiert und die Grundlage für die Zukunft wird.
Diese Woche hat Microsoft in einem Blogeintrag zur kommenden GDC ein Mockup geteilt, welches man schnell wieder löschte. Darin sieht man eine neue Xbox-App auf dem TV, auf einem PC und auf einem Handheld – inklusive Steam-Bibliothek.
Es wäre also denkbar, dass Microsoft auf der GDC 2025, die morgen endet, über die neue Xbox-App sprechen wollte. Aktuell steht auch im Raum, dass die nächste Xbox für 2027 einfach nur ein PC mit Windows und eben dieser Xbox-App ist.
Das Bild wurde mittlerweile wieder gelöscht und Microsoft schweigt dazu, aber The Verge konnte es vorher noch sichern und hat von internen Quellen gehört, dass die App in Entwicklung ist. Vielleicht erfahren wir auf dem Sommer-Showcase mehr.
