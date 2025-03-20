GTA 6 kommt: Großer PlayStation-Deal könnte „bald“ anstehen

Der März neigt sich dem Ende und die Geschäftszahlen von Take-Two und alte Gerüchte deuten an, dass es ab dem zweiten Quartal (also ab April) endlich mit dem Marketing für GTA 6 so richtig losgeht. Mit einem neuen Trailer und mehr.

Mit dabei ist womöglich ein Deal mit Sony, bei dem es sich wohl um einen großen Marketing-Deal handelt. Dieser soll noch vor dem Sommer und zeitnah bestätigt werden. Es hieß schon 2024, dass der Fokus von GTA 6 auf der PS5 (Pro) liegt.

Wäre jetzt auch nicht ungewöhnlich, denn die PC-Version kommt später und die Xbox Series X/S liegt deutlich (ca. 30 Millionen) hinter der PlayStation 5 (über 70 Millionen), da würde ich mir bei Rockstar auch eher Sony als engen Partner suchen.

Meine Hoffnung ist nur, sofern das stimmt, dass GTA 6 gut für die PS5 Pro optimiert wird, denn wir sehen gerade bei Assassin’s Creed Shadows, dass die Konsole viel Potenzial hat. Falls, dann wird das die Pro-Version ziemlich stark pushen, es wäre also auch im Interesse von Sony, dass GTA 6 für diese Konsole angepasst wird.