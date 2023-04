LEBARA lockt Neukunden mit bis zu 13 % Rabatt auf Prepaid-Tarife

Zum 50-jährigen Jubiläum des ersten Mobilfunkgesprächs über ein Handy bietet LEBARA seinen Neukunden, die ausgewählte Prepaid-Tarife bis zum 30. April 2023 online buchen, einen Rabatt an.

Der Rabatt gilt für die gesamte Laufzeit des Tarifs und verlängert sich automatisch. Mit dem Prepaid-Tarif „HELLO! S“ erhalten Kunden für 8,99 Euro vier Wochen lang 6 GB Datenvolumen, eine Allnet-Flat für Gespräche in alle deutschen Netze, eine SMS-Flat in die deutschen Mobilfunknetze sowie 50 Auslandsminuten für Gespräche in 50 Länder weltweit.

Beim „HELLO! M“-Prepaid-Tarif erhalten Kunden für 12,99 Euro pro vier Wochen 13 GB Datenvolumen, 150 Auslandsminuten für Telefonate in 50 Länder sowie die gewohnte Allnet- und SMS-Flatrate in alle deutschen (Mobil-)Netze.

Kunden von LEBARA sind im Netz von Telefónica Deutschland unterwegs.

