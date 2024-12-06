Handel

Lebensmittel mit Amazon Prime: Knuspr startet in weiteren Regionen

Knuspr Auf Amazon In Muc Und Ffm Storefront Auf Mobile (c)knuspr

Nach dem Start in Berlin bietet Knuspr sein Lebensmittelangebot nun auch Prime-Mitgliedern im Rhein-Main-Gebiet und im Großraum München an.

Die Partnerschaft ermöglicht Prime-Mitgliedern Zugang zu bis zu 15.000 Produkten, darunter frische Lebensmittel, Drogerieartikel und internationale Spezialitäten, die größtenteils von lokalen Herstellern stammen. Prime-Kunden profitieren davon, indem sie ihre Einkäufe über Amazon abwickeln und sich so den Weg zu mehreren Geschäften sparen.

Im Rhein-Main-Gebiet umfasst das Zustellgebiet 132 Postleitzahlgebiete rund um Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden, Mainz und den Taunus. In München werden 148 Postleitzahlgebiete in und um München, Starnberg, Ammersee sowie Augsburg bedient.

Lieferung im Wunschzeitfenster

Der Service liefert innerhalb eines Zeitfensters von drei Stunden, wählbar zwischen 6 und 22 Uhr von Montag bis Samstag. Im Taunusgebiet wird zwischen 7 und 21 Uhr geliefert. In Augsburg und der Region Starnberg gelten eingeschränkte Lieferzeiten: montags bis samstags von 8 bis 12 Uhr und von 16 bis 20 Uhr.

Der Mindestbestellwert liegt bei 39 Euro. Ab einem Bestellwert von 79 Euro entfallen die Versandkosten, ansonsten liegen die Liefergebühren je nach Bestellwert und Zeitfenster zwischen 0,90 und 4,90 Euro.

Prime-Mitglieder erhalten 10 Euro Rabatt und die erste Lieferung gratis. Bestellt werden kann über Amazon.de/knuspr oder die Amazon-App.

