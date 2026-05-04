Payback Visa zeigt endlich vorgemerkte Umsätze an

Die BW-Bank hat für die Payback Visa eine neue Version der „InternetFiliale“ mit Anzeige von Vormerkungen eingeführt.

Die BW-Bank hat am Wochenende eine neue Version der InternetFiliale für das Co-Branding-Angebot der Payback Visa freigeschaltet. Laut dem „nocash-Blog“ handelt es sich weiterhin um eine speziell für das Kreditkartengeschäft angepasste Oberfläche. Neu hinzugekommen ist nun die Anzeige sogenannter Vormerkposten beziehungsweise vorgemerkter Umsätze.

Damit erhalten Nutzer der Payback Visa künftig bereits vor der endgültigen Buchung einen Überblick über aktuelle Kartenzahlungen. Die Funktion gehört bei vielen Kreditkartenanbietern seit Jahren zum Standard und war bei der Payback Visa bislang nicht vorhanden.

Im Zusammenhang mit der technischen Umstellung könnten einige Banking-Apps vorübergehend Probleme beim Kontenabruf melden. Betroffen seien vor allem Anwendungen, die auf Screenscraping setzen. Für die App Outbank sei eine entsprechende Fehlermeldung bereits weitergegeben worden.