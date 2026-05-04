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Porsche: Verbrenner-Bestseller steuert auf das Ende zu

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Porsche Macan Elektro Proto

Der Porsche Macan hat als Verbrenner keine Zukunft, das wurde vor vielen Jahren beschlossen und lässt sich nicht ändern. DIe Produktion des Verbrenners wird noch bis „Mitte 2026“ laufen, in einigen Regionen wird der Macan also noch 2026 vom Markt genommen, in anderen dauert es noch bis 2027, so Jochen Breckner.

Technisch ist der Macan nicht mehr zeitgemäß und es wäre zu teuer, diesen erneut auf einen aktuellen Stand zu bringen. Porsche dachte damals, dass die elektrische Version des Macan ab 2024 (das Auto sollte schon früher kommen) ausreicht. Man glaubt aber jetzt, dass das ein großer Fehler war und Verbrenner die Lösung sind.

Es wird langfristig wieder einen Verbrenner-SUV in dieser Klasse geben (der Cayenne bleibt übrigens als Verbrenner, wie wir ihn aktuell kennen), aber das wird dann ein neues Auto, bei dem man einen Audi als Basis nimmt. Es ist also unklar, ob das ein neuer „Macan“ wird, vielleicht wählt Porsche für 2028 einen neuen Namen.

Mal schauen, ob wir die Details zu diesem SUV im Herbst bei der Neuausrichtung bekommen werden und wie sich jetzt vor allem der elektrische Macan schlägt. Er kommt bisher gut an, ohne Verbrenner wird es aber schwierig, die alten Zahlen zu halten. 2027 könnte also ein schwieriges Jahr für den Macan werden.

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4. Mai 2026 | Jetzt lesen →

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