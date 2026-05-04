Grüne, SPD und Linke ziehen Konsequenz bei X

Die Parteien Grüne, SPD und Linke empfehlen ihren Mitgliedern den Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk X.

Die drei Parteien und ihre Bundestagsfraktionen wollen ihre Accounts auf X ab dem heutigen Montag nicht mehr aktiv nutzen. Unter dem Hashtag #WirVerlassenX wird die gemeinsame Entscheidung öffentlich kommuniziert. Aber: Parteimitglieder und Untergliederungen können laut den Parteien weiterhin selbst über ihre Nutzung der Plattform entscheiden.

Grünen-Geschäftsführerin Pegah Edalatian erklärte laut „Table.Briefings“, X habe als politische Informations- und Diskussionsplattform an Bedeutung verloren. Zudem kritisierte sie eine zunehmende Verbreitung von Desinformation und einen aggressiven Umgangston. Hintergrund der Aktion sind mehrere Gespräche zwischen Grünen, SPD und Linken in den vergangenen Monaten.

Parteien empfehlen Wechsel von X zu Bluesky

Als Alternative empfehlen die Parteien den Wechsel zum Netzwerk Bluesky. Bereits nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk im Jahr 2022 hatten viele Nutzer andere Plattformen ausprobiert. Auch einzelne staatliche Institutionen sollen ihre X-Accounts inzwischen nur noch eingeschränkt nutzen.

Wichtige Punkte zur Aktion:

Gemeinsamer Hashtag lautet #WirVerlassenX

Accounts der Parteien werden nicht mehr aktiv bespielt

Mitglieder entscheiden weiter eigenständig

Bluesky wird als Alternative genannt

Ich denke, dass der Schritt vor allem symbolische Wirkung entfalten soll. Gleichzeitig dürfte X für einzelne reichweitenstarke Politiker trotz der Empfehlung weiterhin ein relevanter Kommunikationskanal bleiben. Ich persönlich nutze X seit der Übernahme durch Musk schon nicht mehr und mir fehlt dadurch auch nichts. Für belangloses Geplänkel reicht auch Threads vollkommen aus.