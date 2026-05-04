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Grüne, SPD und Linke ziehen Konsequenz bei X

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| 13 Kommentare
X Twitter Logo

Die Parteien Grüne, SPD und Linke empfehlen ihren Mitgliedern den Ausstieg aus dem sozialen Netzwerk X.

Die drei Parteien und ihre Bundestagsfraktionen wollen ihre Accounts auf X ab dem heutigen Montag nicht mehr aktiv nutzen. Unter dem Hashtag #WirVerlassenX wird die gemeinsame Entscheidung öffentlich kommuniziert. Aber: Parteimitglieder und Untergliederungen können laut den Parteien weiterhin selbst über ihre Nutzung der Plattform entscheiden.

Grünen-Geschäftsführerin Pegah Edalatian erklärte laut „Table.Briefings“, X habe als politische Informations- und Diskussionsplattform an Bedeutung verloren. Zudem kritisierte sie eine zunehmende Verbreitung von Desinformation und einen aggressiven Umgangston. Hintergrund der Aktion sind mehrere Gespräche zwischen Grünen, SPD und Linken in den vergangenen Monaten.

Parteien empfehlen Wechsel von X zu Bluesky

Als Alternative empfehlen die Parteien den Wechsel zum Netzwerk Bluesky. Bereits nach der Übernahme von Twitter durch Elon Musk im Jahr 2022 hatten viele Nutzer andere Plattformen ausprobiert. Auch einzelne staatliche Institutionen sollen ihre X-Accounts inzwischen nur noch eingeschränkt nutzen.

Wichtige Punkte zur Aktion:

  • Gemeinsamer Hashtag lautet #WirVerlassenX
  • Accounts der Parteien werden nicht mehr aktiv bespielt
  • Mitglieder entscheiden weiter eigenständig
  • Bluesky wird als Alternative genannt

Ich denke, dass der Schritt vor allem symbolische Wirkung entfalten soll. Gleichzeitig dürfte X für einzelne reichweitenstarke Politiker trotz der Empfehlung weiterhin ein relevanter Kommunikationskanal bleiben. Ich persönlich nutze X seit der Übernahme durch Musk schon nicht mehr und mir fehlt dadurch auch nichts. Für belangloses Geplänkel reicht auch Threads vollkommen aus.

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  1. Robin 🏆
    sagt am

    Wunder mich nicht. Diese Parteien sind ja tendenziell auch Pro Zensur…

    Antworten
  2. Matze51 🌀
    sagt am

    Alle Netzwerke sind asozial

    Antworten
    1. Oliver Schwuchow ♾️
      sagt am zu Matze51 ⇡

      Ja, und alle Autos fahren. Manche aber besser und manche schlechter.

      Antworten
  3. Robert 💎
    sagt am

    Vollkommen richtige Initiative, die leider nicht von allen geteilt wird und somit wird das Netzwerk trotzdem weiterleben. Gerade international hat es noch sehr viele wichtige Figuren als Nutzer.

    Antworten
  4. Neuhier 🔆
    sagt am

    Boah, das wird ja auch echt langsam Zeit!
    … dass dieses „Netzwerk“ überhaupt noch von irgendjemandem hofiert wird…

    Antworten
  5. Jan 🏆
    sagt am

    Ich habe X schon 2-3 Jahren den Rücken gekehrt, nachdem Musk anfing die Plattform umzukrempeln. In der Rückschau war das damals noch harmlos. Ich hab die Seite die letzten Wochen bewusst ein paar Mal angesteuert, um zu schauen, was in meiner Timeline noch so abging – nicht viel – aber vor allem, was generell so dort gepostet wird. Seien es die „Empfehlungen“ oder „Trends“. X ist eine einzige Spam und Desinformationsschleuder geworden, das ist nicht mehr feierlich. Rechtes Geschwurbel gab es schon früher, gibt es auch anderswo – gefällt mir nicht, gehört aber scheinbar dazu – aber die Ausmaßen dort sind wirklich zum Haare raufen. Und dann der Spam. Überall, in allen möglichen Kommentarspalten. Ungefilterte Kriegsvideos, Propaganda hier und dort. Das ganze Umfeld ist einfach nur noch toxisch. Die Leute, die sich dort aufhalten, wollen gefühlt nur noch mit ihrer schlechten Laune Zustimmung Farmen. Keine Ahnung, warum man sich das freiwillig geben sollte. In anderen sozialen Netzwerken ist es freilich nicht perfekt – alle haben ihre Probleme, aber X ist nur noch Wasteland.

    Antworten
  6. JDG 🪴
    sagt am

    Sag mal, René, nur weil mir das hier gerade wieder auffällt: Seit einiger Zeit befinden sich in deinen Artikeln gegen Ende häufig Zusammenfassungen in Stichpunkten. Sind die KI-generiert? Und ist das eine Art Testlauf? Soll keine negative Kritik sein, interessiert mich nur.

    Antworten
    1. René Hesse ♾️
      sagt am zu JDG ⇡

      Meinst du hier das „Wichtige Punkte zur Aktion“? Die sind seit bald einem Jahr enthalten. 😄 Der größte Teil davon ist ganz normal geschrieben, bei sehr langen Quellentexten lasse ich mir manchmal wichtige Punkte per KI rausziehen.

      Antworten
      1. JDG 🪴
        sagt am zu René Hesse ⇡

        Puh, dann fällt mir das erst in letzter Zeit verstärkt auf… 😅. Ich finde es grundsätzlich gut, gerade am Ende noch mal eine kurze Zusammenfassung zu haben.

        Antworten
        1. René Hesse ♾️
          sagt am zu JDG ⇡

          Genau das war die Idee dahinter: Wenn es passt, baue ich es mit ein, damit man gerade, wenn man wenig Zeit hat, beim Überfliegen noch mal ein paar wichtige Punkte auf einen Blick hat.

          Antworten
  7. Peter 🌟
    sagt am

    Es hätte natürlich noch eine viel größere Wirkung, wenn die CDU und FDP den Schritt auch teilen, aber das sehe ich leider nicht.

    Antworten
    1. Neuhier 🔆
      sagt am zu Peter ⇡

      Spahn?

      Antworten
      1. Philipp ☀️
        sagt am zu Neuhier ⇡

        Spahn, Linnemann und Co. sind wahrscheinlich sogar zahlende Premium nutzer. Würde mich zumindest nicht wundern.

        Antworten

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