Sky baut Cinema-Sender um

Der Pay-TV-Anbieter Sky Deutschland ordnet seine Cinema-Sender ab Mai 2026 neu und führt teilweise neue Namen ein.

Sky passt seine Cinema-Senderstruktur an und benennt ab dem 19. Mai 2026 zwei Kanäle um. Aus Sky Cinema Highlights wird Sky Cinema Blockbuster, während Sky Cinema Family künftig unter dem Namen Sky Cinema Feelgood läuft. Die übrigen Sender bleiben laut Unternehmensangaben unverändert bestehen.

Mit der Umstellung will Sky die thematische Ausrichtung der einzelnen Sender klarer hervorheben und die Navigation im Filmangebot vereinfachen. Laut Sky sollen die einzelnen Kanäle dadurch stärker voneinander abgegrenzt werden.

Parallel dazu startet bereits ab dem 5. Mai ein modernisiertes Senderdesign, das sich am britischen Markenauftritt orientiert.

Neue Struktur bei Sky Cinema ab Mai 2026

Die wichtigsten Änderungen im Überblick:

Sky Cinema Highlights wird zu Sky Cinema Blockbuster

Sky Cinema Family heißt künftig Sky Cinema Feelgood

Sky Cinema Action, Premiere und Classics bleiben bestehen

Ab 5. Mai startet ein neues Senderdesign

Sky beschreibt Sky Cinema Blockbuster künftig als Kanal für große Hollywood-Filme und bekannte Reihen. Sky Cinema Feelgood soll dagegen vor allem Komödien, Familienfilme, Romanzen und Animationsfilme bündeln. Die Sender bleiben weiterhin über das Cinema-Paket sowie über WOW Filme & Serien verfügbar.

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