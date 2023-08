Neuer Lenovo-Handheld verfolgt den Ansatz der Nintendo Switch

In den letzten Monaten und Jahren sind viele neue Handhelds auf den Markt gekommen, denn Nintendo hat mit der Switch diese Kategorie neu belebt. Und wir wissen auch, dass Lenovo mit dem Legio Go jetzt ebenfalls so etwas geplant hat.

Bei Windows Report konnte man die ersten Pressebilder auftreiben und wie man sieht, geht Lenovo den Weg von Nintendo und nicht von Valve oder Asus. Man kann die zwei Controller an den Seiten abnehmen und es gibt hinten sogar einen Stand.

Details zur Hardware hat die Quelle leider nicht bekommen, man weiß nur, dass da Windows 11 die Basis ist. Das war aber schon bekannt. Es steht im Raum, dass die Hardware in etwa auf dem Level des Asus Rog Ally ist (also sehr leistungsfähig).

Ich glaube weiterhin, dass es gerade erst losgeht und nicht nur Nintendo diese Kategorie neu belebt hat, viele waren am Anfang noch zurückhaltend, aber Valve hat mit dem Steam Deck gezeigt, dass da noch viel auf dem Markt zu holen ist.

