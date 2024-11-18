Tarife

Lidl Connect lockt mit doppeltem Datenvolumen

Lidl Connect

Lidl Connect hatte Anfang des Jahres seine Prepaid-Tarife verbessert. Damals gab es nach dem 5G-Start mehr Surfgeschwindigkeit. Nun startet die diesjährige Weihnachtsaktion.

Im Zeitraum vom 18.11.2024 bis 31.12.2024 bietet Lidl Connect in den SMART-Tarifen S, M und L eine Verdoppelung des Datenvolumens an. Neukunden, die ihre SIM-Karte in diesem Zeitraum aktivieren, erhalten das doppelte Datenvolumen für die ersten 14 Nutzungszeiträume (56 Wochen), sofern der Tarif aktiv bleibt und die monatlichen Entgelte abgebucht werden. Bei Tarifwechsel oder unzureichendem Guthaben verfällt der Vorteil.

Bonus für die Lidl Connect SMART Tarife

Die Lidl Connect SMART Tarife bieten nationale Standardgespräche und SMS sowie mobiles Internet mit 5G- oder LTE-Geschwindigkeit, je nach Verfügbarkeit und Gerät im Netz von Vodafone. Das inkludierte Datenvolumen beträgt im regulären Tarif: 10 GB (S), 20 GB (M), 30 GB (L). Im Aktionszeitraum verdoppelt sich das Volumen auf bis zu 60 GB pro Monat. Nicht genutztes Volumen verfällt nach Ablauf eines Abrechnungszeitraums von vier Wochen.

Lidl Connect Aktion 18.11.24

Der 4-wöchige Nutzungszeitraum verlängert sich automatisch, sofern die Option nicht deaktiviert wurde. Ist kein Guthaben mehr vorhanden, ruht die Option bis zu einer erneuten Aufladung. Die SIM-Karte wird mit einem Startguthaben von 10 € ausgeliefert. Das Surfen erfolgt mit einer maximalen Geschwindigkeit von 100 Mbit/s im Download und 25 Mbit/s im Upload, bis das Datenvolumen aufgebraucht ist. Danach erfolgt eine Drosselung auf 64 kbit/s. Die Nutzung gilt für Deutschland und das EU-Ausland, für andere Regionen gelten gesonderte Preise.

Lidl Connect – die Aktion im Überblick:

  • Aktion:
    • Doppelte Datenvolumen für Neukunden, gültig vom 18.11.2024 bis 31.12.2024.
    • Gilt für die ersten 14 Nutzungszeiträume (56 Wochen) nach Neuaktivierung.
    • Voraussetzung: Tarif aktiv und monatliche Entgelte werden abgebucht.
  • SMART-Tarife und reguläres Datenvolumen:
    • Smart S: 10 GB / 8,99 € alle 4 Wochen.
    • Smart M: 20 GB / 13,99 € alle 4 Wochen.
    • Smart L: 30 GB / 18,99 € alle 4 Wochen.
  • Datenvolumen während der Aktion (doppelt):
    • Smart S: 20 GB.
    • Smart M: 40 GB.
    • Smart L: 60 GB.
  • Leistungen:
    • Nationale Gespräche und SMS in alle deutschen Netze (außer Sondernummern).
    • Internetnutzung mit 5G (bei geeignetem Gerät und Verfügbarkeit) oder LTE im Netz von Vodafone Deutschland.
    • Maximale Geschwindigkeit: 100 Mbit/s Download, 25 Mbit/s Upload.
    • Nach Verbrauch des Datenvolumens: 64 kbit/s.
  • Gültigkeit:
    • In Deutschland und EU-Ausland.
    • Nicht genutzte Leistungen verfallen am Ende des 4-Wochen-Zeitraums.
  • Tarifverwaltung:
    • Automatische Verlängerung alle 4 Wochen, sofern nicht deaktiviert.
    • Keine Abbuchung bei fehlendem Guthaben, Tarif wird dann pausiert.
  • Extras:
    • 10 € Startguthaben bei erstmaliger Aktivierung der SIM-Karte.
    • Option jederzeit in der Lidl Connect App oder im Kundenkonto verwaltbar.

Alle von Lidl Connect angebotenen Tarife könnt ihr online einsehen.

In unserem Tarifvergleich für Mobilfunktarife kann das persönliche Nutzungsverhalten vorab festgelegt werden, um bestmöglich zugeschnittene Tarife zu finden.

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



