Login-Probleme bei BISON: Kein Zugriff auf Krypto-Assets

Die Krypto-App BISON der Börse Stuttgart hat derzeit ein ernsthaftes Problem, da sich die Nutzer seit fast einem Tag nicht in die App einloggen können.

Grund dafür ist ein größerer Ausfall bei einem externen Dienstleister, auf den die App angewiesen ist. Dieser Vorfall erfordert umfangreiche technische Tests, die derzeit von einem engagierten Team durchgeführt werden, so lässt es zumindest BISON verlauten.

Das technische Team der BISON-App arbeitet nach eigenen Angaben intensiv daran, den Ausfall zu beheben und die App wieder funktionsfähig zu machen. Trotz aller Bemühungen gibt es noch keine konkreten Informationen darüber, wie lange diese Überprüfungen dauern werden. Die unerwartete Komplexität des Problems trägt dazu bei, dass die Behebung mehr Zeit in Anspruch nimmt als ursprünglich angenommen.

Diese Situation führt jedenfalls zu Unruhe bei den Nutzern, die derzeit keinen Zugriff auf ihre Krypto-Assets haben. Die Verantwortlichen der BISON-App bitten um Geduld und versichern, dass sie alles daran setzen, die Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Zudem heißt es:

Die Login-Probleme hatten zu keinem Zeitpunkt Auswirkungen auf die Verwahrung der Coins. Diese sind sicher und treuhänderisch in unserer Custody inkl. Versicherung verwahrt. Auch stehen die technischen Schwierigkeiten in keinerlei Zusammenhang mit deinen Bargeld-Einlagen in deinem BISON Account.