LULULOOK räumt die Lager: Apple Watch Fluoroelastomer-Armbänder ab 7 €

LULULOOK verkauft derzeit im Rahmen eines Abverkaufs über Amazon Armbänder für die Apple Watch zum halben Preis.

Es handelt sich um Modelle aus Fluoroelastomer (FKM), einem Material, das sich von herkömmlichem Silikon unterscheidet. Die Armbänder werden regulär für 13,99 bis 15,99 Euro angeboten, sind aber derzeit mit einem 50-Prozent-Rabattcoupon ab rund 7 Euro erhältlich. Die Aktion ist mengenmäßig begrenzt und läuft nur, solange der Vorrat reicht.

Laut Hersteller bestehen die Armbänder aus echtem FKM-Gummi, der robuster und langlebiger sein soll als klassisches Silikon oder vulkanisierter Gummi. Das Material weist einer Produktbeschreibung zufolge eine höhere Beständigkeit gegen Risse, Hitze, Chemikalien und Staub auf. Für den Verschluss kommt eine verstärkte Dornschließe aus Aluminium zum Einsatz, die für sicheren Halt und eine einfache Größenanpassung sorgen soll. Die Armbänder sind wasser- und schweißresistent und lassen sich mit Wasser und Seife reinigen.

Die angebotenen Modelle sind offiziell mit zahlreichen Apple-Watch-Generationen kompatibel, unter anderem mit der Ultra 2 (49 mm), Ultra (49 mm), Series 10 (46 mm, jedoch nicht 42 mm), Series 7 bis 9 (45 mm) sowie älteren Modellen mit 42 oder 44 mm Gehäusebreite. Sie schauen aber an den Ultra-Modellen am besten aus. Die Armbänder passen für Handgelenke mit einem Umfang von 150 bis 200 mm, sie sind 22 mm breit. Käufer können aus sieben Farbvarianten wählen.

