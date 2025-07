macOS im Fokus: Apple schließt so viele Sicherheitslücken wie noch nie

Im Zuge der Veröffentlichung von iOS 18.4 und damit des Starts von Apple Intelligence in Deutschland hat das Unternehmen mit Sitz in Cupertino, Kalifornien, auch entsprechende Updates für seine macOS-Plattformen veröffentlicht. Diese legen einen besonderen Fokus auf die Sicherheit und damit auf die Schließung von Sicherheitslücken.

Apple rät zu sofortigem Update

In der aktuellen Version macOS Sequoia 15.4 werden nämlich insgesamt genau 131 (!!) Sicherheitslücken in einer Vielzahl von Systemkomponenten geschlossen. Das ist sowohl vom Umfang als auch von der Bedeutung her ein sehr hoher Wert.

Doch damit nicht genug: Auch ältere macOS-Versionen wie macOS Ventura und macOS Sonoma wurden gründlich überarbeitet und profitieren von Apples jüngsten Bemühungen. In macOS Ventura 13.7.5 wurden 84 Sicherheitslücken geschlossen, in macOS Sonoma 14.7.5 sind es 91 Sicherheitslücken, die der Vergangenheit angehören.

Nutzer von macOS Monterey sollten beachten, dass Apple die generelle Bereitstellung von Updates wohl eingestellt hat. Das Betriebssystem war Ende Oktober 2021 erschienen und erhielt Ende Juli 2024 mit der Version 12.7.6 das letzte große Update.

Über die Softwareaktualisierung in den Systemeinstellungen können macOS Sequoia 15.4, macOS Sonoma 14.7.5 und macOS Ventura 13.7.5 ab sofort heruntergeladen werden.

