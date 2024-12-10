Mafia und Borderlands: Zwei Kracher von 2K werden diese Woche gezeigt

Mein Highlight der Gamescom 2024 war 2K, die zwei Spiele angekündigt haben, einmal Borderlands 4 und ein neues Mafia, welches sogar einen Titel mit „Mafia: The Old Country“ bekam. Doch zeigen wollte man die Spiele für 2025 noch nicht.

Wir müssen aber nicht bis zum nächsten Jahr warten, denn beide Spiele werden in Form von Trailern im Rahmen der „The Game Awards 2024“ gezeigt. Broderlands 4 soll übrigens das „ambitionierteste“ Spiel der Reihe werden. Ich freue mich aber auf Mafia, neben dem neuen GTA auch ein großes Highlight für 2025 (wenn es gut ist).